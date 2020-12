Prêt pour l’au-delà?, Le fils d’Eugenio Derbez fait une forte révélation | Réforme

Lors de sa visite au programme irrévérencieux Members to the Air, José Eduardo Derbez a surpris tout le monde en révélant qu’il avait déjà son cercueil.

Quelque chose ne va pas avec le fils de Eugenio Derbez«Heureusement, l’acteur et fils de Victoria Ruffo est en parfaite santé et le cercueil n’est ni plus ni moins qu’un cadeau qu’il s’est fait à lui-même.

Les hôtes de Members on Air ont trouvé la confession de José Eduardo Derbez, qui a souligné qu’il avait un cercueil très bien entretenu à la maison. La personne célèbre a partagé qu’il voulait avoir un cercueil et après une fête avec ses amis, il a décidé de l’acheter, maintenant c’est une partie indispensable de sa maison.

J’étais en train de prendre un verre avec des amis et j’ai dit: j’ai toujours voulu avoir un cercueil, parce qu’en moi j’ai toujours eu un côté gothique. Alors j’en ai parlé à mes amis qui jouaient au poker et j’ai dit: “Hé, ils voient ça mal? Et ils disent non, c’est ainsi que le célèbre a été encouragé à l’acheter.”

Ce qui pour beaucoup pouvait être un vrai cauchemar, pour Derbez c’était un vrai plaisir. Même Jose Eduardo Derbez Il a noté qu’il avait déjà dormi à l’intérieur de l’appareil et que cela lui semblait très agréable.

Le fils de Derbez a avoué entre des entretiens avec ses amis qu’il avait toujours voulu avoir un cercueil et qu’il avait un côté gothique et après le soutien de ses amis, il a décidé de sortir de là et d’en acheter un.

Le jeune homme a souligné que c’était quelque chose qu’il voulait tellement qu’il l’a même adapté avec ses couleurs préférées et quelques autres adaptations pour le rendre plus confortable.

Le cercueil a été conçu en rouge à l’intérieur, noir à l’extérieur et avec des poignées en argent, avec quelques oreillers, il a fini par être le lit parfait.

Je l’ai fait fabriquer sur mesure et dans une couleur que je voulais; Rouge à l’intérieur, noir à l’extérieur, argent aux poignées … Le premier jour c’est venu, ça m’a fait chier … Du coup, un jour j’étais avec un ami et j’ai dit: ça aurait l’air très mauvais si je dormais dessus … J’ai mis des oreillers dessus pour qu’il soit rembourré et je me suis endormi.

Le fils d’Eugenio Derbez a également avoué que sa famille n’était pas au courant de ses goûts exotiques et qu’il attendra les grondements respectifs de ses parents après le programme. José Eduardo Derbez Il a souligné que Victoria Ruffo s’inquiéterait sûrement des faits et qu’Eugenio Derbez lui donnerait bientôt une bonne réprimande.

La famille Derbez est l’une des plus connues, amusantes et soudées du show business. Malgré le fait que tous les enfants du célèbre Eugenio Derbez sont de femmes différentes, Vadhir, José Eduardo, Aislinn et Aitana restent en contact permanent et ont développé un beau lien de frères.

La plus jeune fille d’Eugenio, fruit de sa relation avec Alessandra Rosaldo, a grandi très étroitement avec ce qui allait devenir sa nièce, la petite Kailani, fille d’Aislinn Derbez.

La famille était à nouveau dans le viseur de tous en partageant ce que serait leur émission de téléréalité, De Viaje con los Derbez, qui a fini par avouer ce que serait la séparation d’Aislinn Derbez et de Mauricio Ochmann.

Quand tout le monde s’est demandé avec grande surprise pourquoi la belle actrice et son partenaire se sont séparés, José Eduardo Derbez C’était lui qui pouvait parfaitement l’expliquer, tout était enregistré dans la réalité.

Maintenant qu’Eugenio Derbez et ses enfants menacent de révéler plus de secrets et de plaisir en famille, il a été annoncé que la deuxième partie de cette aventure amusante sortira très bientôt. Y aura-t-il plus d’amour et de séparation?

Pendant ce temps, qui brille et a décidé de retirer l’une de ses facettes peu vues est Vadhir derbez, qui s’est récemment lancé en tant que chanteur. Son clip avait d’énormes attentes sur YouTube et a également uni la famille puisque ni Aislinn ni Eugenio ne se tenaient les bras croisés devant ce rêve de Vadhir.

Aislinn a soutenu son frère à tout moment avec une promotion sur leurs réseaux sociaux,

en plus de faire de sa chanson l’un des thèmes de ses tiktoks; mais sans aucun doute, le plus amusant est celui dans lequel Eugenio Derbez et Vadhir se réunissent pour interpréter la chorégraphie de la chanson désormais célèbre.