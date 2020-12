Prête pour le Père Noël, Kendall Jenner montre sa tenue de vacances | INSTAGRAM

Il est plus que clair que les sœurs les plus célèbres de la série, que ce soit Kendall Jenner ou le reste des Kardashian Jenner, aiment de toutes leurs forces tout type de célébration, cependant, comme tout dans la vie, elles ont un favori et c’est: Noël.

Kendall et Kylie, Kim, Khlóe et Kourtney ont rempli le contenu de leurs profils sur Instagram avec des publications incroyables montrant au monde entier comment ils apprécient ces célébrations en famille.

Soit aller dans des endroits enneigés, prendre des boissons chaudes au coin du feu, chacun faisant ses beaux premiers pas de Noël depuis ses manoirs respectifs et, par conséquent, décorer sa maison, réaliser des activités autour de la fête, comme aller patiner une patinoire exclusive et autres, le jolies soeurs Ils montrent à quel point ils sont friands de ces dates.

Cela pourrait aussi vous intéresser: toute une tigresse! Kendall Jenner montre sa charmante silhouette

Tel est le cas, à cette occasion de la sœur préférée de Kylie Jenner, Kendall, alors qu’elle reste chez elle pour se couvrir des basses températures de sa ville, pour se sentir plus à l’aise, elle décide d’utiliser leurs chandails énorme à garder à une température confortable.

Eh bien, il se trouve que, d’après ses histoires sur son profil Instagram officiel, le visage officiel de Calvin Klein a partagé une vidéo tendre, un divertissement où il montre son complément coquin et tendre à la tenue de décembre qu’il a décidé de porter hier après-midi.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude où il est allé, nous pouvons dire qu’il a passé un moment merveilleux, car derrière lui, vous pouvez voir un énorme casier à vin, où sont placées des dizaines de bouteilles de vin.

Très souriante, vous pouvez voir Kendall s’approcher du miroir, tandis que derrière elle apparaît un énorme sapin de Noël, avec des décorations particulières du Père Noël, des lumières blanches et tout ce qui est très en accord avec les dates, l’endroit semble très cosy et élégant.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tout en faisant quelques petits pas en s’approchant de l’immense miroir, Kendall affiche fièrement sa tenue, avec laquelle on sait qu’en plus d’avoir fière allure, elle a maintenu sa bonne température pour ne pas souffrir du froid et passer une agréable soirée.

Le détail tendre et coquet à la fois était l’accessoire que la plus ancienne Jenner a choisi d’utiliser, c’est un magnifique serre-tête orné de bois et d’oreilles de renne, qui se combinait parfaitement avec le reste de sa tenue.

En la voyant à travers son profil, depuis le début du mois, Kendall a montré qu’elle en avait profité au maximum, à la fois elle-même et en compagnie de sa famille de médias.

Preuve en est les publications les plus récentes, la dernière, dans le confort de sa maison, en compagnie de deux grands amis, un verre de tequila et son précieux animal de compagnie, son chien Doberman appelé “Six”, qui paraît couché placidement de milieu de la salle du modèle à succès.

On a pu aussi la voir enfiler un bonnet d’hiver, se réchauffer dans ses petites oreilles, tout en posant dans un bel endroit avec un paysage boisé et enneigé, sans aucun doute c’est une série de photographies qui montrent que peu importe ce qu’elle porte, Kendall va le porter en gros.

Et celle que nous avions déjà évoquée, les vidéos où Kendall “sauve la vie” de l’aînée de ses sœurs: Kourtney Kardashian, car apparemment cette dernière ne patine pas très bien, et souffre presque d’une chute.