Prête pour les vacances, Kylie Jenner frappe avec une belle tenue verte

La saison d’Halloween est terminée, alors la jeune et prospère femme d’affaires, Kylie Jenner, n’a plus qu’à se concentrer sur les prochaines grandes vacances à venir, Noël, que nous savons tous, est également un grand fan, plus , qui cette saison à venir apporte de nombreuses ventes pour l’entreprise sociale.

C’est pourquoi, il a décidé hier, de partager quelques belles images avec l’intention de donner un aperçu, sur le sujet qui couvrira sa prochaine collection de maquillage, et ce que nous avons pu sauver, pour des raisons évidentes, c’est que l’indice est sans aucun doute: la couleur verte.

Et c’est que, vraiment cette couleur prend toute la proéminence des clichés de Jenner, puisque, aussi bien les murs, le sol, les accessoires de l’ensemble, le tenue Les ongles de Kylie, même son maquillage, se révèlent être de cette couleur.

De plus, le mannequin a écrit en pied de page de la publication le texte suivant: “Pouvez-vous deviner le thème de ma collection de Noël cette année?” accompagné d’un emoji de pin de Noël et de grands yeux ouverts, “la révélation arrive demain”, a-t-il conclu dans sa publication.

Il est donc clair que les utilisateurs adeptes du célèbre magnat de l’industrie de la beauté sont devenus assez créatifs et ont commenté des centaines de solutions possibles au questionnement de Kylie, cependant, celle qui a été le plus répétée et celle qui, à notre avis, a le plus de sens, C’est celui de “The Grinch”.

Oui, le personnage poilu vert, du film du même nom, sorti en 2000, qui exprime ouvertement année après année qu’il méprise les vacances de Noël de tout son être, mais au final l’histoire prend un virage énorme et ce Il finit par sauver le Noël de sa ville, nous vous dirons ensuite pourquoi nous pensons qu’il s’agit de lui.

Il s’avère que le premier indice que nous avons est la couleur verte, bien qu’elle soit également associée aux pins de Noël, nous avons que la couleur du personnage susmentionné est verte, en plus du fait que le fauteuil où Kylie pose constamment, le sol et tout le les murs sont entièrement recouverts d’un tapis vert, qui ressemble étroitement à la peau du personnage susmentionné.

Aussi, que pourrait-il être d’autre? le thème est parfait avec les époques qui sont sur le point d’arriver, couplé avec le fait que “Le Grinch” est un personnage très apprécié du grand public.

Mais ce n’est pas tout, parlons maintenant de l’ensemble impressionnant que porte Kylie, qui est une pièce de haute couture, car les tissus sont de la meilleure qualité possible, ainsi que très exclusif et élégant, car cette pièce textile il est plein de paillettes.

Étant un ensemble deux pièces, la belle femme d’affaires nous montre un peu de peau dans sa région abdominale, mais cela ne s’arrête pas là, car le style de son chemisier est avec un cœur prononcé, avec un nœud, et lorsqu’elle porte du haut épaulettes, elles attirent toute l’attention du public sur cet angle.

Cependant, l’ensemble était complété par une jupe tubulaire séduisante, avec une traîne, faite du même tissu brillant, dans cette nuance particulière, le détail est que la jupe a une ouverture impressionnante sur un côté, ce qui provoque les jambes galbées du modèle regarde dans toute sa splendeur, faisant tomber des millions de personnes en amour.

La publication a rassemblé jusqu’à présent 5,770 millions de likes, et il faut s’attendre à ce qu’une publication de Kylie atteigne cette énorme quantité de “likes”, car elle cherche toujours à ce que ses followers soient heureux de la voir poser.

Nous avons hâte qu’il soit temps de révéler le thème de votre collection de Noël préparé pour cette année, nous verrons si nous avons raison.