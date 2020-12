Prêt pour un plongeon, Demi Rose demande des conseils et des délices à la piscine | INSTAGRAM

Si ce n’est pas la première fois que vous rencontrez la belle mannequin britannique Demi Rose, vous savez sûrement que c’est une fille très intelligente et belle qui aime beaucoup lire, alors cette fois elle a demandé conseil à ses fans: Quel est le prochain livre que je devrais lire?

Le Conseil Elle l’a demandé en téléchargeant une photo dans laquelle elle est au bord de la piscine, allongée sur l’une de ses chaises longues en lisant un livre et son photographe professionnel se charge de capturer le beau moment, alors qu’elle ne portait que son maillot de bain et ravissait le élèves de ceux qui ont vu le résultat.

Plus de 460 mille personnes sont venues lui donner leur J’aime Et bien sûr écrivez vos commentaires en cherchant à la flatter au mieux et ainsi peut-être attirer l’attention de la belle jeune femme, qui a eu une vie assez chargée ces dernières années.

Vous pourriez également être intéressé: Golden girl, Demi Rose marche et modèles pour la caméra dans une vidéo attrayante

Les photos les plus récentes que les fans considèrent qu’il est assez bon de sauver ce type de contenu, car elles l’étaient, vous travaillerez de manière professionnelle et à ce jour elles ont une grande valeur, ainsi que les conseils que Demi a demandé, afin que vous puissiez lui envoyer un message avec ongle recommandation et elle l’apprécierait sûrement.

Il ne faut pas oublier qu’en ce moment Demi Rose vit sur l’île espagnole du parti; Ibiza, un endroit paradisiaque où, avec son chiot et son chaton, elle mène une vie très confortable pleine de luxe, profitant de tous les fruits qu’elle a récoltés au cours de son excellent travail.

Depuis son retour de son voyage aux Maldives, un autre endroit qui se pare de sa beauté depuis plus d’un mois est dans son appartement et un peu inactif sur les réseaux sociaux, se reposant de tant d’aventures qu’elle a eues avec ses amis mannequins professionnels.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Ce qui est très curieux à propos de Rose, c’est qu’elle ne voyage jamais seule, elle est toujours accompagnée d’amis qui sont les mêmes ou pour certains plus beaux, bien que ses fidèles fans la considèrent évidemment comme la préférée digne d’attirer leur attention et d’être au courant de leurs publications et Remarques.

En ce moment, les fans les plus fidèles sont quelque peu confus, puisque Demi Rose a placé des vidéos de nuages ​​dans ses histoires, nous faisant penser qu’elle pourrait voyager dans un avion, cependant, ils pourraient aussi être des souvenirs de ses dernières traversées et être se souvenant d’eux, car ce sont vraiment d’excellents clichés qu’il a pris avec son téléphone portable.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Demi a déjà rêvé de pouvoir voyager à travers le monde et gagner sa vie en faisant ce qu’elle aime le plus, modeler pour la caméra et porter de belles tenues, bien sûr, elle le fait de manière spectaculaire et bien sûr elle en profite. tout ce que vous avez accompli, tous vos buts et objectifs ou du moins la plupart d’entre eux.

Il y a quelques heures, il nous a montré quelques images de ce qui semble être son nouvel appartement, bien que la vérité ne soit pas du tout confirmée, il y a certains de ses objets les plus précieux, tels que son ukulélé et sa harpe, qu’il emmènera d’ailleurs en cours l’année prochaine à partir de janvier afin que nous puissions également apprendre à utiliser sa voix et nous délecter de quelques mélodies sur son Instagram et probablement sur d’autres plateformes.

Nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour ne manquer aucune de ses actualités et curiosités, car Demi Rose ne cessera de générer de belles images que vous ne voudrez sûrement pas manquer.