Prête pour décembre, Belinda ravit l’élève de ses fans en tenue rouge | INSTAGRAM

La belle chanteuse, Belinda est reconnue dans le monde entier pour sa beauté unique, son grand charisme et son talent, de même, sa beauté est la même qui a enchanté les athlètes, les chanteurs, les politiciens et bien sûr, ses près de 13 millions de followers dans Instagram.

Depuis hier, la chanteuse a impressionné plus d’un million avec son unique beautéParmi ceux qui se démarquent, comme nous l’avons déjà mentionné, des footballeurs de renom, un couple de chanteurs et même le politicien occasionnel ou des médecins célèbres, mais les plus flattés sont leurs followers sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le compte Instagram de notre bien-aimée Beli, s’est effondré en quelques minutes, devant les milliers de likes de ses amis et fidèles adeptes, grâce à la photo avec laquelle le mannequin a également dit “Bonjour” à la dernier mois de l’année, posant dans une charmante tenue rouge foncé et a conquis les téléspectateurs avec son regard captivant et ses yeux verts emblématiques.

Cela pourrait également vous intéresser: Connaissez-vous bien Belinda? et la raison de sa grande popularité

Ses plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram n’ont pas attendu leurs réactions pour être éblouis par la beauté unique du chanteur qui les a chouchoutés avec une image très dans le style des dates à venir, plus précisément avec la saison de Noël.

Sous la légende “Bonjour décembre”, c’est ainsi que Belinda a accueilli le dernier mois de l’année en postant une image produite spécialement pour l’occasion, un grand divertissement, dans lequel elle a vraiment l’air fabuleuse.

Avec un maquillage de mode emblématique, doublé d’une finition «foxy eye», en plus de la combinaison parfaite avec son rouge à lèvres dans un ton nude particulier et magnifique, qui correspond totalement à sa tenue rouge passion, Beli a l’air fantastique, pour lui donner Bienvenue au dernier mois de cette année controversée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La publication a jusqu’à présent rassemblé plus de 575 mille likes et environ 2500 commentaires où ses fans affirment qu’elle est la plus belle femme du monde, il y a même ceux qui ont été bouleversés par l’incomparable et étonnante beauté de Belinda.

“Tu es beau coeur! Vous illuminez l’endroit où vous êtes ♥ ️ »,« NOUS COMPRENONS, VOUS ÊTES BEAU »,« Divine une poupée entière »,« Quelle femme cool »,« La beauté que vous portez n’est pas normale », parmi beaucoup d’autres commentaires, sont ceux qui remplissez la case dans la publication du mexicain nationalisé espagnol.

Il est à noter que le maquillage choisi pour cette photographie met en valeur au maximum le ton curieux et beau des yeux de la belle chanteuse, avec ses tons verts et bleus, qui finiront par faire tomber amoureux quiconque regarde la copine du célèbre interprète Cristian Nodal.

En parlant de lui, il est important de mentionner qu’hier après-midi, comme d’habitude pour eux, ils ont passé du temps ensemble, avec des activités particulières, comme, par exemple, à partir de leurs histoires Instagram, Belinda a mis en ligne une courte vidéo où Nodal apparaît.

Dans le clip, la chanteuse apparaît tenant une poupée de l’emblématique et positive “Princess Poppy” du film d’animation 3D pour enfants “Trolls”, un personnage que nous connaissons tous. Belinda doublée en espagnol latin, c’est pourquoi qui, commente Nodal d’un ton drôle: «Ma copine», tout de suite après, embrasse la poupée et se met à rire, nul doute que ce duo passe toujours un bon moment.