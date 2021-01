Le Met Office prévoit que des averses hivernales tomberont dans la capitale plus tard ce week-end – avec des températures tombant à -3 ou -4 ° C samedi soir.

Il rapporte une probabilité de 50 ou 60 pour cent de grésil ou de neige à Londres entre midi et 20 heures le dimanche, les températures ne dépassant pas un ou deux degrés.

«Une zone de pluie et de neige s’attardera sur le sud-est de l’Angleterre dimanche, ce qui entraînera des étendues glacées et des perturbations des déplacements», déclare-t-il.

Il est peu probable que les chutes de neige prévues durent avec des conditions plus sèches, mais toujours froides, attendues pour le début de la semaine.

Le prévisionniste en chef Steve Willington a déclaré que l’air froid d’Islande et de l’Arctique entraînerait «un mélange de dangers hivernaux à travers le Royaume-Uni».

Il a déclaré: “Dans des conditions plus claires, la glace pendant la nuit restera un danger, tandis qu’une bande de neige est susceptible d’entraîner des chutes de 1 à 3 cm assez largement dans les zones centrales du Royaume-Uni, en particulier dans les Cotswolds et sur les hauteurs des East Midlands dimanche. .

“Mais la neige en dehors de ces zones est également un danger potentiel.”

Partout en Grande-Bretagne, les résidents ont été exhortés à tenir compte des avertissements d’inondation, le secrétaire à l’environnement avertissant de la possibilité de plus de «défis» dans certaines parties de l’Angleterre en raison du temps humide la semaine prochaine.

(

Il n’y a pratiquement pas eu de neige à Londres cet hiver … mais certaines sont tombées sur le Millennium Bridge le 13 janvier

/ PA)

Dans certaines zones le long de la rivière Severn, les propriétaires ont été informés qu’il pourrait y avoir des inondations samedi, certains niveaux atteignant des sommets similaires à ceux de février de l’année dernière.

À Worcester, les ménages à risque sont contactés par le conseil municipal et se voient proposer un hébergement en centre de repos.

L’Agence pour l’environnement a mis en garde contre «des niveaux de rivière exceptionnellement élevés» après des jours de fortes pluies à la suite de la tempête Christoph, avec des centaines de propriétés à travers le pays inondées.

Les résidents des foyers de soins faisaient partie des personnes évacuées dans plusieurs régions du nord-ouest, tandis qu’au Pays de Galles, un équipage d’hélicoptère a sauvé une famille coincée dans leur maison en raison des eaux de crue à débit rapide.

Les niveaux de la rivière autour d’Ironbridge dans le Shropshire devraient culminer à environ 6,8 m pendant la nuit.

A Bewdley, dans le Worcestershire, le pic était attendu tôt samedi, à un niveau “légèrement inférieur” à celui de février 2020, selon Dave Throup de l’Agence pour l’environnement.

La pluie devrait revenir la semaine prochaine, le Met Office prévenant que le temps pluvieux pourrait «aggraver» les impacts déjà ressentis dans certaines parties du pays et le secrétaire à l’Environnement George Eustice a déclaré qu’il était préoccupant du potentiel de nouvelles inondations.

Lors d’une visite à Northwich dans le Cheshire, une zone gravement touchée par les intempéries, Eustice a déclaré que les autorités «surveillaient de près» le passage de l’eau dans le système fluvial, y compris dans des zones du Yorkshire, comme le long de la rivière Don et certaines parties de la rivière. Aire.

Il a déclaré aux journalistes vendredi: «Ce qui nous préoccupe le plus, c’est qu’à la fin de la semaine prochaine, nous nous attendons à plus de pluie, qui tombe sur un sol humide et détrempé.

(

Un homme patauge dans les eaux de crue à Shrewsbury, dans l’ouest de l’Angleterre après que la tempête Christoph a provoqué de fortes pluies et des inondations à travers le pays

/ . via .)

«Il est donc possible que nous ayons des défis supplémentaires dans une semaine.»

Chris Tubbs, prévisionniste en chef adjoint du Met Office, a déclaré que le temps pluvieux reviendrait probablement à partir du milieu de la semaine prochaine.

Il a déclaré: «Une fois que la certitude augmente quant aux zones les plus susceptibles d’être affectées par des pluies potentiellement fortes, nous devrons peut-être émettre d’autres avertissements, surtout si les précipitations de la semaine prochaine sont susceptibles d’aggraver les impacts de cette semaine.

Vendredi soir, deux avertissements d’inondations graves, signifiant un danger pour la vie, sont restés en place pour la rivière Dee à Farndon et la basse vallée de Dee de Llangollen à Trevalyn Meadows.

Il y avait plus de 100 avertissements d’inondation et un nombre similaire d’alertes d’inondation moins graves en place en Angleterre, et trois avertissements d’inondation et huit alertes d’inondation émis au Pays de Galles.

Les autorités locales du Pays de Galles offriront des paiements allant jusqu’à 1000 £ par ménage pour soutenir les personnes touchées par les inondations, a déclaré le Premier ministre Mark Drakeford.