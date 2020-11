Le Met Office a déclaré que le mercure serait nettement plus froid jeudi que mercredi, plongeant jusqu’à 7 ° C (12,6 ° F) dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Des avertissements météorologiques sont également en place, car «des pluies abondantes et prolongées» devraient entraîner des inondations dans certaines parties du nord-ouest de l’Écosse mardi.

L’agence pour l’environnement a mis en place 25 alertes d’inondation en Angleterre dimanche après-midi, s’étendant de la côte sud-ouest de Cornwall au nord-ouest de Carlisle.

Une vague de neige a également été observée dans les régions montagneuses du nord-ouest de l’Angleterre et de l’Écosse.

La semaine commencera douce pour beaucoup dans les régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec la température atteignant un sommet anormal de 17 ° C (62,6 ° F) mardi et mercredi en raison d’une «tempête ex-tropicale» qui a frappé la Méditerranée.

Tom Morgan, météorologue au Met Office, a déclaré à l’agence de presse PA: «Ce sera un peu des montagnes russes la semaine prochaine avec une période de temps instable sur le chemin.

«Il sera assez doux de lundi à mercredi, en particulier dans les régions du sud, et sera beaucoup plus clair et plus sec que ce que nous avons vu tout au long du week-end, même si la pluie va et vient encore.

«C’est une histoire différente pour le reste du Royaume-Uni, qui sera considérablement plus froid et plus humide, avec jusqu’à 150 mm de précipitations attendues dans les régions montagneuses d’Irlande du Nord, d’Écosse et du nord de l’Angleterre.»

M. Morgan a conseillé aux personnes vivant dans ces zones de «vérifier» le site Web du Met Office à l’avance pour prendre les précautions nécessaires en cas d’inondations potentielles qui pourraient entraîner des retards dans les transports publics et des dommages aux bâtiments.

Jeudi, toutes les régions du Royaume-Uni auraient connu une baisse significative de la température, avec des sommets à Londres qui devraient chuter d’environ 7 ° C en une journée.

M. Morgan a ajouté: «Ce que nous verrons jeudi, ce sont des vents très venteux et violents, et même de la neige dans les régions montagneuses d’Écosse, ce qui pourrait créer des conditions très désagréables.

«Le sud de l’Angleterre pourrait également devenir assez givré alors qu’un jet de basse pression commence à descendre de la Scandinavie, faisant descendre la température à 9 ° C (48,2 ° F).