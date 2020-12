Si vous pensez avoir eu une année imprévisible, pensez aux hommes et aux femmes dont le travail consiste à examiner les feuilles de calcul et les données et à prédire la direction du marché immobilier.

Les 12 derniers mois ont vu un nouveau gouvernement, une résolution (en quelque sorte) des questions sur le Brexit et une pandémie mondiale, et par conséquent, le marché immobilier a été plus fluctuant qu’un ivrogne avec un yo-yo.

En décembre 2019, la plupart des experts pensaient que 2020 serait une année assez banale. Savills, JLL et Halifax pensaient que nous assisterions à une croissance des prix des logements de 1%; Knight Frank et Rightmove ont divisé la différence à deux pour cent, et Strutt et Parker étaient les plus optimistes avec une prédiction de quatre pour cent.

Puis les choses ont commencé à devenir capricieuses.

Prix ​​des maisons dans chaque arrondissement de Londres, décembre 2020

En février, il était clair que le marché profitait d’un «Boris Bounce» – la stabilité politique et la fin du Brexit (presque) incitaient les gens à commencer à acheter et à vendre après des années passées à rester sur la clôture. Halifax a révélé que les prix au Royaume-Uni avaient augmenté de près de 3% par rapport à février 2019.

Mais sur ces talons optimistes, le blocage s’est produit et le marché immobilier s’est arrêté presque complètement.

Les experts ont réagi avec des prévisions catastrophiques. Ray Boulger, directeur technique principal du courtier hypothécaire John Charcol, a prédit que les prix des maisons chuteraient de 10% d’ici la fin juin, tandis que Savills a révisé ses prévisions pour prévoir une baisse des prix comprise entre 5 et 10% d’ici la fin de l’année. .

Cependant, une fois le verrouillage levé, quelque chose d’inattendu s’est produit. Les acheteurs sont revenus sur le marché.

Knight Frank a constaté que les transactions de la dernière semaine d’août – traditionnellement le mois mort de la propriété – étaient les plus élevées du Royaume-Uni depuis 20 mois. «Les gens s’ennuient et veulent vivre leur vie», a expliqué James Clarke, responsable des ventes à Londres chez Knight Frank.

Savills a répondu en octobre en augmentant ses prévisions, prévoyant que le Royaume-Uni verrait une augmentation de 4 pour cent des prix d’ici la fin de l’année, tandis que Rightmove a suggéré un 7 pour cent plus ambitieux.

La performance de Londres a été plus modérée que celle d’autres régions du Royaume-Uni, mais Rightmove a néanmoins constaté que le prix moyen demandé avait augmenté de près de 5% pour atteindre 633 000 £ à la fin de cette année.

Et les perspectives pour 2021, même si elles ne devraient certainement pas être aussi optimistes que cette année s’est terminée, sont néanmoins potentiellement moins fatiguées qu’elles ne l’étaient autrefois. Cela dit, si 2020 nous a appris quelque chose, c’est de prendre des prédictions avec une grosse pincée de sel.