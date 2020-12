T

Le Royaume-Uni est prêt à affronter des conditions météorologiques plus hivernales avant le premier week-end de décembre, avec des avertissements pour la glace et la neige lorsque les températures plongent.

De grandes parties de l’Écosse et des régions du nord de l’Angleterre, y compris les Pennines et les Yorkshire Moors, pourraient voir des conditions de neige et de glace et des perturbations de voyage.

Le mercure devrait chuter à un niveau aussi bas que -7 ° C (19 ° F) dans la nuit de mercredi dans l’Aberdeenshire, dans l’est de l’Écosse.

Certaines parties du sud commenceront également à ressentir le froid hivernal, avec des températures descendant à -1 ° C (30 ° F) dans le sud-ouest de Londres.

Mais le temps le plus froid est attendu dans l’ouest de l’Écosse dans la nuit de jeudi, où les températures pourraient chuter à -10 ° C (14 ° F).

Le Met Office a déclaré que la vague de froid devrait durer jusqu’à vendredi, mais que le week-end verrait un temps plus clément et même un peu de soleil.

Il a ajouté que les températures de la semaine prochaine seraient inférieures à la température annuelle moyenne, qui est généralement d’environ 7 à 9 ° C (45 à 48 ° F).

Le météorologue en chef Dan Suri a déclaré: «Il semblera certainement plus hivernal cette semaine, avec un temps plus froid entraînant un risque de gel, de glace et d’averses hivernales.

«Le risque d’accumulation de neige est largement confiné à la moitié nord du Royaume-Uni – principalement sur des terrains plus élevés en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre.

«D’ici jeudi matin, certaines parties du nord-ouest de l’Écosse pourraient voir 2 cm de neige accumulée à des niveaux bas, avec 2 à 5 cm au-dessus de 200 m et jusqu’à 10 cm de rassemblement sur les routes les plus hautes, entraînant une certaine interruption des déplacements.

Des avertissements de neige et de glace sont en place pour certaines parties de l’Écosse jusqu’à midi jeudi, ainsi qu’un avertissement de glace pour l’Irlande du Nord mercredi soir.

Le directeur de l’opérateur de Traffic Scotland, Douglas Cairns, a déclaré qu’un nombre record de gritters avait été mis à disposition pour maintenir le trafic en mouvement cet hiver.

“Le premier avertissement de temps violent de l’hiver pour la neige et la glace est toujours un rappel opportun pour que les gens vérifient qu’ils sont prêts pour l’hiver et ont fait les préparatifs appropriés”, a-t-il déclaré.

Mais le météorologue en chef adjoint, Dan Harris, a déclaré que malgré le temps froid et instable – y compris le brouillard verglaçant – tout n’était pas “funeste et sombre”.

“Nous gardons un œil sur d’autres régions où il existe un potentiel de neige perturbatrice – en particulier le centre et le sud-est de l’Angleterre et les collines du nord de l’Angleterre”, a-t-il déclaré.

«Il restera froid jusqu’au week-end avec de la pluie, des averses et de la neige sur les collines dans de nombreuses régions, ainsi que des gelées nocturnes.

«Nous pourrions également voir des zones tenaces de brouillard verglaçant se développer plus largement, qui à cette période de l’année peuvent persister toute la journée.

“Cependant, tout n’est pas sombre et sombre, car il y aura probablement une chance accrue de temps sec, lumineux et peut-être même ensoleillé à mesure que le week-end avance.”