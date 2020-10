B

Les rituels sont prêts pour une fin de semaine alors que des averses frappent une grande partie du pays, avec plusieurs avertissements pour que la pluie entre en vigueur.

Le Met Office a émis une série d’alertes jaunes pour de fortes averses jusqu’à dimanche.

Ils ont été mis en place alors que deux systèmes de dépressions atlantiques distincts suivront au nord-ouest du Royaume-Uni au cours du week-end, et les restes de l’ex-ouragan Zeta devraient apporter de nouvelles pluies abondantes et des vents forts dimanche.

Le météorologue en chef du Met Office, Frank Saunders, a déclaré: “Cette semaine a été assez instable et nous verrons ce temps automnal typique se poursuivre pendant le week-end, avec de fortes pluies et des vents violents qui devraient entraîner des perturbations et des risques d’inondations dans certaines régions.”

Le premier avertissement météorologique dure jusqu’à un peu avant minuit vendredi et indique qu’il pourrait y avoir des dommages aux maisons et aux entreprises, des annulations de voyages et des coupures de courant.

Il prédit de fortes pluies et des coups de vent, les montagnes du nord-ouest du Pays de Galles et de Cumbria devraient être touchées par les pires inondations, car plus de 100 mm de pluie sont possibles.

Ailleurs dans la zone d’avertissement – qui couvre des parties du nord-ouest de l’Angleterre, du Pays de Galles, des West Midlands, du Yorkshire et de Humber – des zones de terrain plus élevé pourraient voir des vents du sud-ouest forts à violents, 50-80 mm de précipitations, tandis que 25- 40 mm pourraient tomber à des niveaux inférieurs.

Un autre avertissement qui dure jusqu’à samedi prévoit que des épisodes de fortes pluies frapperont le sud, le centre et l’ouest de l’Écosse tout au long du week-end et entraîneront un risque d’inondations.

L’avertissement de samedi couvre également certaines parties du Pays de Galles, du nord-ouest de l’Angleterre et du Yorkshire et Humber.

À travers certaines collines et montagnes, en particulier au nord-ouest du Pays de Galles, ils pourraient voir 80-100 mm de précipitations tandis que 40-60 mm pourraient tomber ailleurs sur les hauteurs.

Il pourrait également y avoir 20-30 mm de pluie dans de nombreux endroits.

Le dernier avertissement, qui couvre la majeure partie de dimanche, indique que “des périodes de fortes pluies” sont attendues au Pays de Galles et dans le nord-ouest de l’Angleterre et entraîneront le risque de nouvelles inondations.

Le météorologue en chef adjoint Martin Young a déclaré: “Samedi sera très humide et venteux pour de nombreuses régions du nord et de l’ouest du pays alors que la dépression balaie le nord-est au-delà du nord-ouest de la Grande-Bretagne.

“Un autre système suit rapidement dimanche qui contient les restes de l’ex-ouragan Zeta, apportant de nouvelles pluies abondantes et des vents forts.”

Cela tombe sur un sol déjà saturé depuis ce qui a été “un mois d’octobre pluvieux”, il y a donc un risque accru d’inondations dans certaines zones d’alerte, a-t-il ajouté.

Gary White, le directeur tactique de service pour Natural Resources Wales, a déclaré que les inondations sont «susceptibles» de se produire dans le pays au cours des prochains jours.

Il a déclaré: “Nos agents d’intervention d’urgence seront sur les sites clés pour vérifier que les défenses sont en bon état de fonctionnement et s’assurer que les grilles de drainage et les écrans sont dégagés afin de réduire les risques pour les personnes et leurs maisons.”