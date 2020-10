Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Les Britanniques ont été avertis de “faire sortir leurs parapluies” avec le Royaume-Uni qui devrait être trempé par des averses toute la semaine.

Il n’y a pas d’avertissements météorologiques en place, mais si cela change, le Royaume-Uni pourrait voir Storm Aiden, la première tempête de l’année.

Mardi sera le jour le plus doux de la semaine avant que le temps humide et venteux n’entraîne le Royaume-Uni jusqu’au week-end.

La météorologue du Met Office, Emma Salter, a déclaré: “Il ne fera pas aussi froid qu’il l’a été. Nous avons eu la nuit de septembre la plus froide jamais enregistrée en Irlande du Nord et la plus froide en 20 ans en Écosse. Le vent et la pluie empêcheront les températures de chuter . “

Météo au Royaume-Uni – En images

1/7

La glace recouvre un étang sur un green à Kew, dans l’ouest de Londres, après que les températures nocturnes dans la capitale ont chuté en dessous de zéro

Pennsylvanie

2/7

Une personne regarde les vagues s’écraser contre des rochers à Portland Bill dans le Dorset

Pennsylvanie

3/7

Les gens regardent la mer alors que les vagues s’écrasent contre la plage de Chesil dans le Dorset

Pennsylvanie

4/7

Des vagues s’écrasent contre la plage de Chesil dans le Dorset

Pennsylvanie

5/7

Inondations entre Carlisle et Lockerbie à cause de l’eau s’écoulant d’un champ sur la voie ferrée

PA / Network Rail Écosse

6/7

Des vagues s’écrasent contre des rochers à Portland Bill dans le Dorset

Pennsylvanie

7/7

Les touristes se battent contre le vent et la pluie à Pier Head à Liverpoo

Pennsylvanie

Mme Salter a déclaré que le temps sera “généralement beau et sec” mardi, sauf dans certaines parties du sud de l’Angleterre où il fera “pluvieux”.

Cela changera alors que le temps deviendra plus «instable».

“Il y aura du temps humide et venteux dans de nombreux endroits”, a déclaré le prévisionniste.

Le temps a été décrit comme “ pas vraiment insaisissable ” (PA)

Elle a ajouté: “Ce n’est pas vraiment hors de la saison, nous nous dirigeons vers quelque chose d’un peu plus classique pour la saison, plus une sensation automnale.”

Cela dit, Mme Salter a averti les Britanniques de s’habiller de manière appropriée pour le changement de temps.

«Sortez vos parapluies et vos manteaux d’hiver», dit-elle.

