Tant qu’ils ne plaisantent pas avec Plinko.

Price Is Right devrait reprendre la production lundi après un arrêt de COVID de plusieurs mois, mais comme le rapporte notre pub sœur Deadline, il le fera avec un ensemble radicalement modifié ainsi que son public de référence.

«La rangée du soumissionnaire» est maintenant au même niveau que la scène principale et chaque concurrent sera à six pieds l’un de l’autre (voir l’image ci-dessus). «J’avais l’impression que c’était étrange pour [host] A dessiné [Carey] de ne parler qu’à quatre personnes », explique la productrice exécutive Evelyn Warfel à Deadline. «Cela avait du sens quand c’est 300 et que c’est tout un public, mais ça me semblait bizarre qu’il parle à quatre personnes et ensuite le vide derrière eux.

Warfel concède que l’élimination du public – qui a été une pièce maîtresse du jeu télévisé au cours des 50 dernières années – «a été la partie la plus difficile de tout cela», ajoutant: «Le public est un élément central de ce spectacle. Et donc, pour la première fois en 48 ans, nous avons dû le regarder et dire: «OK, nous ramènons la série et ça va être différent et nous devons espérer et savoir que tout le monde comprend ce qui se passe et à quel point c’est grave.

«Nous voulons ramener ce spectacle pour tout le monde», ajoute Warfel, «mais il doit être différent. Si nous voulons revenir, nous devons le faire en toute sécurité. »

La bonne nouvelle: la signature «Come on Down!» restera. De plus, tous les jeux de la série seront de retour (Plinko, inclus). «Nous allons toujours avoir les mêmes grands matchs», confirme Warfel. «Nous avons trouvé comment ramener les 77 matchs tout en maintenant une distance sociale. Ainsi, ils verront tous leurs jeux préférés. »

The Price Is Right sera de retour sur les ondes avec des épisodes originaux plus tard cet automne.