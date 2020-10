Princesse? Lizbeth Rodríguez arbore une robe fantaisie | Instagram

L’hôte renommé, la personnalité Internet et l’influenceur Lizbeth Rodriguez Il a partagé sur son compte Instagram officiel une photo ressemblant à une vraie princesse, avec une belle robe qui ressemble à un fantasme.

Tout au long de ces trois années environ, depuis ses débuts sur YouTube, elle a été impliquée dans plusieurs controverses en raison de son ancien travail, car elle était l’animatrice du programme Exposiendo Infieles de la société Badabun.

Le travail de Lizbeth Rodriguez Elle consistait à s’adresser à des couples qui étaient dans la rue ou dans un autre lieu public, elle offrait de l’argent aux couples en échange de la fabrication de leur téléphone portable, dans le but de s’exposer au cas où l’un d’eux serait infidèle.

Son émission est devenue très populaire et à ce jour, certaines personnes se souviennent encore d’elle comme de “la fille Badabun”, c’est ainsi qu’elle était connue pendant les années où elle travaillait dans l’entreprise.

Malheureusement, comme tout autre cycle, son séjour à Badabun s’est terminé, heureusement elle avait déjà plusieurs followers qui ont lancé sa propre chaîne sur YouTube et aussi sa propre entreprise, elle a également lancé un nouveau programme sur YouTube appelé Secrets, cela avait le même format que d’exposer des infidèles.

Cependant, ce n’est pas seulement à cause des pomics dans Exposing Infidels qu’elle était connue, mais une fois qu’elle a quitté l’entreprise, elle a également commencé à exposer non pas des gens mais aussi des célébrités.

L’un des cas les plus connus a été celui de Luisito comunica et plus tard Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza.

Il est bien connu que la conductrice adore prendre des photos, puis les partager sur ses réseaux sociaux comme elle l’a fait avec celui qu’elle a partagé il y a deux jours, Lizbeth Rodriguez Il essaie toujours de donner du crédit à ses photographes et à son équipe de production.

Bien qu’à certaines occasions, nous l’ayons vue porter des tenues inhabituelles, cette fois, elle ressemblait à une princesse, même si elle avait l’air plutôt coquette, elle portait un robe une de ses jambes longue et ouverte n’a pas cessé d’être élégante, la robe avait des décorations en pierres Et apparemment elle était sans bretelles, la pièce était de deux couleurs beige et bleue.

Sa publication a décidé de l’accompagner d’une description qui sûrement plus d’une femme se sentira identifiée parce que c’était vraiment inspirant.

Une fille intelligente connaît ses limites, une fille intelligente sait qu’elle n’en a pas », la description qu’elle a utilisée pour sa photographie.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ce que les fans ont immédiatement réagi à ladite publication, beaucoup d’entre eux ont écrit qu’elle était vraiment belle en elle La photographieBien que ce soit inévitable il y a eu aussi d’autres commentaires critiquant le chauffeur, cependant, elle ne semble pas le déranger ni lui causer de douleur, au contraire, parfois il les invite à tout écrire ou de la haine envers elle, comme il l’a fait à plusieurs reprises Twitter

Dans quelques jours, Lizbeth Rodríguez parlera de cinq autres personnalités d’Internet dans une nouvelle émission de télé-réalité intitulée “Barak l’expérience” récemment les présentations des personnalités qui participeront au programme ont été faites sur Instagram.

Malgré le fait qu’il n’y aura que six influenceurs, la réalité sera sûrement assez intéressante car en plus d’être Lizbeth Rodriguez Celia Lora, la Divasa, Víctor González, Gama G et son partenaire sentimental Lonrot sont également présents.

Cette nouvelle émission de télé-réalité débutera à partir du 23 octobre et se terminera le 2 novembre, ce ne sera que 10 jours, pour en profiter vous devrez acheter un billet pour la voir 24 heures sur 24, les principaux influenceurs joueront à des jeux ésotériques et paranormaux.

Apparemment, il est devenu assez populaire au fil des jours, il est donc très probable que la réaction du public soit ce que les producteurs attendaient, car ce type de contenu n’a pas été produit dans un autre pays.

Lisez aussi: Juan de Dios Pantoja affrontera Kimberly Loaiza avec Triller