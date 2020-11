La saison 1990 de la Winston Cup a été l’une des plus excitantes de l’histoire de NASCAR. Certains des plus grands noms du sport ont concouru pour le championnat et plusieurs victoires au cours du calendrier de 29 courses. Cette saison a également attiré l’attention en raison d’une pénalité controversée d’entretoise de carburateur illégale qui a fait chuter Mark Martin au classement et l’a empêché de remporter son premier championnat Cup Series. Il a quand même terminé la saison près du sommet du classement, mais beaucoup de gens se sont demandé si Martin aurait remporté le trophée.

Après la saison 1990 de la NASCAR Cup Series, les sept meilleurs pilotes sont restés en course automobile. Ils ont tous connu des saisons réussies et plusieurs sont devenus des membres du Temple de la renommée après avoir accumulé des victoires avec régularité. Sur les sept premiers, six sont toujours en vie tandis que l’autre est décédé dans un tragique accident. Voici où sont les pilotes aujourd’hui.

Dale Earnhardt

Vainqueur de la Winston Cup Series 1990 – son quatrième championnat – Dale Earnhardt a continué à montrer ses talents au volant de la Chevrolet n ° 3. Il a ajouté trois autres championnats à son CV déjà impressionnant, portant son total à sept. Earnhardt a presque ajouté un huitième en 2000, mais a terminé juste derrière Bobby Labonte au classement.

Il est entré dans la saison 2001 à la recherche d’un huitième championnat record. Au lieu de cela, il est décédé tragiquement à l’âge de 49 ans lors de l’ouverture de la saison Daytona 500. Il est entré en collision avec Ken Schrader après avoir contacté Sterling Marlin et a heurté le mur de plein fouet. Le Halifax Medical Center a officiellement prononcé son décès à 17 h 16 HE le 18 février 2001.

Mark Martin

Pilote du Temple de la renommée (2017), Mark Martin est devenu l’un des pilotes les plus populaires de la Cup Series. Il a terminé deuxième du classement général à cinq reprises, dont sa première en 1990, et s’est forgé une réputation de «meilleur pilote à ne jamais gagner un championnat». Martin a participé à 882 courses au cours de ses 31 années de carrière en Coupe, en remportant 40 et en obtenant 453 top-10. Après la saison 2013, Martin a passé du temps avec Stewart-Haas Racing dans un rôle de consultant et de test avant de passer une saison avec Roush Fenway Racing en tant que coach de développement des pilotes.

Maintenant qu’il a pris sa retraite, Martin aide d’autres personnes à monter dans les voitures. Il possède une série de concessions automobiles à Arkansad, Mark Martin Automotive. Il est également propriétaire de Mark Martin Powersports à Batesville, qui vend des bateaux, des motos, des VTT et des UTV.

Geoffrey Bodine

Geoffrey Bodine a terminé troisième du classement de la Cup Series en 1990, couronnant la meilleure saison de sa carrière de 27 ans. Le pilote Hendrick Motorsports a continué à courir jusqu’en 2012 lorsqu’il a annoncé qu’il prenait sa retraite pour passer du temps avec sa famille. Bodine possède maintenant un concessionnaire Honda Power Sports en Floride et il construit des bobsleighs pour l’équipe nationale des États-Unis.

Avant sa retraite, Bodine a participé à la première course Daytona 250 Truck Series à Daytona International Speedway. Il a été impliqué dans un accident de feu dans lequel son camion est monté dans les airs et dans la clôture de capture à 190 mph. L’impact a détruit l’avant du camion et rompu sa pile à combustible, puis l’incident a continué lorsque Lonnie Rush Jr. et Jimmy Kitchens ont percuté chacun le camion. Bodine a roulé neuf fois et a subi de nombreuses blessures, manquant 10 courses de la saison Cup Series.

Bill Elliott

Bill Elliott, le vainqueur de la Winston Cup 1988, est devenu l’un des pilotes les plus populaires de NASCAR au cours de sa carrière. Awesome Bill de Dawsonville a remporté le Daytona 500 deux fois, le Brickyard 400 une fois et le Southern 500 trois fois. Il a établi un record en étant nommé pilote le plus populaire 16 fois et a finalement retiré son nom du scrutin. Après une quatrième place en 1990, Elliott a continué à courir à temps plein jusqu’en 2003, puis a participé à des horaires à temps partiel jusqu’en 2012.

Elliott a récemment assisté à la finale de la saison 500 à Phoenix Raceway. Il a regardé son fils, Chase Elliott, terminer une saison 2020 réussie avec un championnat Cup Series, le premier de sa carrière. Les deux hommes d’Elliott peuvent désormais tous deux dire qu’ils ont chacun remporté un championnat les mêmes années (1988, 2020) que les Lakers de Los Angeles et les Dodgers de Los Angeles ont tous deux remporté des titres.

Morgan Shepherd

Morgan Shepherd a commencé sa carrière de pilote en 1967 et a continué à concourir dans plusieurs séries. Il a obtenu sa meilleure cinquième place en carrière en 1990, devançant le champion de 1989 Rusty Wallace. Shepherd a continué à courir dans la Cup Series à plein temps jusqu’en 1998. Il a encore participé à un certain nombre de courses jusqu’en 2014 et est devenu le pilote le plus âgé à avoir jamais pris le départ d’une course (71 ans, neuf mois et deux jours). Shepherd court toujours et a participé à 12 événements de la série Xfinity en 2019.

Wallace rouillé

Rusty Wallace a passé plus de deux décennies dans la NASCAR Cup Series, remportant le championnat 1989 Cup Series. Il est revenu en 1990 à la poursuite d’une répétition mais a terminé sixième aux points. Wallace a concouru à plein temps jusqu’à la saison 2005 où il est reparti avec 55 victoires et le championnat 1989 Cup Series à son nom. Cela a solidifié son statut de membre de la classe 2013 du Temple de la renommée. Il a travaillé comme commentateur pour ESPN à partir de 2006 et a continué en 2007. Wallace possède et exploite maintenant huit concessionnaires automobiles dans l’est du Tennessee.

Ricky Rudd

Ricky Rudd a terminé la saison 1990 septième en points après avoir remporté une course et terminé dans les cinq premiers huit fois. Il est revenu à la Cup Series en 1991 à la recherche de son premier championnat mais n’a pas pu dépasser Earnhardt au classement. Cette deuxième place serait la meilleure de sa carrière.

Rudd a continué à courir pendant plusieurs saisons, se retirant finalement de la course à temps plein à la fin de la saison 2007. Il a couronné une carrière de 33 ans dans la Cup Series et a été nommé au Virginia Sports Hall of Fame en 2007. Le Rooster s’est forgé une réputation de “ironman” au cours de sa carrière en NASCAR, commençant 788 courses consécutives de 1981 à 2005. Maintenant qu’il est à la retraite, il est électeur du Temple de la renommée et participe occasionnellement à une ligue de karting en Caroline du Nord.

