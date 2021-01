Vendredi aurait marqué le 86e anniversaire d’Elvis Presley, ce qui a inspiré son ex-femme, Priscilla Presley, à partager des souvenirs de la façon dont il aurait célébré. Elle pense qu’il aurait fait la fête exactement de la même manière qu’il l’avait fait avant sa mort à Graceland. Presley est décédé en août 1977 à Graceland à 42 ans, des suites d’une crise cardiaque.

Dans un message émouvant sur Facebook, Priscilla, 75 ans, a écrit qu’il était “difficile de croire” que Presley aurait eu 86 ans. Bien qu’elle se demande souvent comment il fêterait son anniversaire en 2021, elle soupçonnait qu’il le fêterait “exactement de la même manière”. il l’a fait pendant sa vie parce que Presley était une «créature d’habitude», écrit-elle. Elle a dit que Presley rassemblerait ses amis, sa famille et les membres de sa “Memphis Mafia” à Graceland.

“Je peux presque entendre son rire, le voir plaisanter, et je sais qu’il resterait éveillé jusqu’aux petites heures du matin … se terminant au piano en chantant des chansons gospel. Elvis, perdu dans les paroles, comme si personne n’était là, “A écrit Priscilla. “Puis, alors que la chanson se termine et avec un léger sourire, se tourne vers son invité et hoche la tête avec satisfaction alors que tout le monde applaudit pour plus. Ce sont des moments précieux ancrés dans mon esprit.” À la fin de son message, Priscilla a écrit que son ex-mari était “mal à l’aise et un peu timide à recevoir des cadeaux. Votre présence était suffisante.”

Son message a reçu plus de 15 000 commentaires de fans de Presley qui marquent toujours l’anniversaire du roi du rock and roll. Certains ont même partagé des histoires de voir Presley jouer juste avant sa mort. “J’ai eu la chance de le voir en concert 4 mois avant sa mort. C’était un grand interprète”, a écrit un fan. «Je ne peux pas imaginer qu’Elvis ait 86 ans», a ajouté un autre fan. «Vous avez des souvenirs si précieux des merveilleuses années que vous avez passées ensemble. Merci pour le partage.

Presley et Priscilla se sont mariés de 1967 à 1973 et ont accueilli sa fille Lisa Marie Presley, 52 ans, en 1968. Lisa Marie a trois enfants, l’actrice Riley Keough et les jumeaux Harper et Finley Lockwood. Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie et seul petit-fils de Presley, est décédé le 12 juillet 2020 après s’être suicidé. Dans un hommage à Benjamin avant Noël, Riley a écrit qu’elle «pense à toutes les belles personnes qui ne peuvent pas être ici avec nous sous forme physique et leur envoie mon amour où qu’elles soient, pas trop loin».