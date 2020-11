P

riti Patel a émis de nouvelles «excuses sans réserve» après avoir été trouvée pour avoir intimidé le personnel du ministère de l’Intérieur et enfreint le code ministériel.

La ministre de l’Intérieur a déclaré à Sky qu’elle n’avait «jamais intentionnellement tenté de contrarier qui que ce soit» et a tenu à féliciter les «milliers de brillants fonctionnaires» de son département.

S’exprimant à la BBC, elle a déclaré: «Je suis ici pour présenter des excuses sans réserve aujourd’hui et je suis désolée si j’ai bouleversé les gens de quelque manière que ce soit.

«C’était complètement involontaire et je serai très franc, vous savez que le travail que je fais ici, dans ce ministère et dans l’ensemble du gouvernement, est un défi de taille.

«Donc, si j’ai bouleversé des gens, cela n’a pas été intentionnel, ce n’était pas mon intention et je suis absolument désolé pour tout bouleversement qui a été associé à cela.

Sir Allan a déclaré que le ministre de l’Intérieur n’avait pas toujours traité les fonctionnaires avec «considération et respect» et a conclu que son approche à l’occasion «équivalait à un comportement qui peut être décrit comme du harcèlement en termes de l’impact ressenti par les individus».

Il a déclaré que Mme Patel n’avait «pas toujours respecté les normes élevées requises par le code ministériel», mais a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve qu’elle était consciente de l’impact de son comportement».

Mais M. Johnson, qui est l’arbitre du code, a jugé que Mme Patel n’avait pas enfreint les règles. Il continue d’avoir «pleine confiance» au ministre de l’Intérieur et «considère que cette question est désormais close», selon un communiqué du gouvernement.

Dans sa déclaration de démission, Sir Alex a déclaré: «Je reconnais qu’il appartient au Premier ministre de juger si les actions d’un ministre constituent une violation du code ministériel.

«Mais j’estime qu’il est juste que je démissionne maintenant de mon poste de conseiller indépendant du Premier ministre sur le code.

Mme Patel a déclaré que Sir Alex avait déclaré dans son avis au Premier ministre que les allégations devaient être replacées dans «le contexte de ce qui se passe dans ce département et de la manière dont cette organisation évolue».

«Je travaille avec le Secrétaire permanent ici, Matthew Rycroft, pour vraiment changer la culture et les méthodes de travail dans ce département et il est correct, si vous lisez le rapport, que je suis très clair à ce sujet, tout bouleversement que je ‘ai causé est complètement involontaire et à l’époque, bien sûr, il est indiqué dans le rapport, que les problèmes ne m’ont pas été signalés.

Elle a déclaré que le ministère de l’Intérieur était un «département difficile» où «nous prenons des décisions de vie ou de mort chaque jour dans ce département».

Ses excuses n’ont pas touché Lord Kerslake, un ancien chef de la fonction publique, qui a déclaré que le refus de Mme Patel de démissionner était «répréhensible». “

C’est absolument une violation flagrante du code sur un problème très grave d’intimidation. Dans ces circonstances, à un autre moment, le ministre serait parti », a-t-il déclaré à la BBC.

«Nous attendons de notre gouvernement des normes plus élevées. Nous attendons d’eux qu’ils suivent la norme de comportement la plus élevée possible. Elle ne l’a pas rencontré, elle devrait y aller et le fait qu’elle ne parte pas est à mon avis tout simplement répréhensible.

Il a ajouté: «Je pense que cela va inquiéter les gens que lorsque nous sommes sous pression, la poussée vient à la bousculade, l’opportunisme politique l’emporte sur les normes de conduite et de comportement appropriées. «Je dois dire – et je n’aime pas dire cela – que les normes ont baissé depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre.

Lors de la conférence de presse sur le coronavirus de Downing Street vendredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a esquivé la question de savoir pourquoi il devrait y avoir un conseiller indépendant sur le code ministériel si le Premier ministre annule son jugement.

Il a déclaré: «J’ai répondu à la question sur le ministre de l’Intérieur, et le Premier ministre a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que le ministre de l’Intérieur avait enfreint le code ministériel.»

Auparavant, l’attachée de presse de M. Johnson, Allegra Stratton, a déclaré que le Premier ministre «déteste le harcèlement» et prend les allégations «au sérieux», mais ne considère pas Mme Patel comme une brute.

Mme Stratton a déclaré lors d’un briefing à Westminster: «Ce sont des allégations extrêmement graves qui ont été faites et qui ont été traitées en détail, non seulement par Sir Alex Allan mais aussi par le Premier ministre.

«Le premier ministre prend personnellement ces allégations très au sérieux. Il déteste l’intimidation. Il prend cela très au sérieux et reconnaît qu’il est très difficile pour les gens de se manifester et de faire part de leurs préoccupations. C’est une chose courageuse à faire. Il le sait.

«Il a dit qu’il ne tolérerait pas l’intimidation. Il n’a pas toléré l’intimidation. Ce n’est pas sa conviction que Priti Patel est un tyran.

Downing Street a indiqué que le rapport complet sur la conduite de Mme Patel ne serait pas publié afin de protéger ceux qui ont témoigné.

Une enquête du Cabinet Office a été ouverte en mars sur des allégations selon lesquelles Mme Patel aurait dénigré ses collègues et se serait heurtée à des hauts fonctionnaires de trois départements différents.

Elle fait suite à la démission du secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Sir Philip Rutnam, qui a accusé Mme Patel d’une «campagne d’information vicieuse et orchestrée» contre lui et réclame un licenciement déguisé devant un tribunal du travail.