Le ministre de la police, Kit Malthouse, a déclaré que la perte des données de l’ordinateur national de la police (PNC) était «inacceptable», a exprimé son optimisme quant à sa récupération et s’est engagé à revenir aux Communes pour informer les députés lorsqu’il en savait plus sur l’impact de l’incident.

Il n’a pas été en mesure de garantir qu’aucune affaire pénale ne pouvait être compromise par la perte de casiers judiciaires, mais a écarté toute intention criminelle derrière «l’erreur humaine» et le code défectueux qui ont conduit à la suppression d’un nombre important d’empreintes digitales, d’ADN et archives de l’historique des arrestations.

Au départ, quelque 150 000 enregistrements auraient été touchés, mais il est apparu que ce nombre est bien plus élevé qu’on ne le pensait initialement, à environ 400 000.

Le Parti travailliste a déclaré que le script défectueux derrière l’erreur avait été introduit dans la PNC le 23 novembre.

M. Malthouse a confirmé que le script avait été introduit il y a six semaines, mais a ajouté qu’il ne s’est déroulé que samedi «lorsque l’erreur y est devenue immédiatement apparente».

La ministre de l’Intérieur Mme Patel a également été confrontée à des questions sur ses allées et venues de la part des députés de l’opposition, étant donné que l’un de ses collègues juniors a fait la déclaration à la Chambre des communes, le secrétaire à la justice de l’ombre David Lammy partageant sur Twitter une affiche «manquante» avec l’image du ministre de l’Intérieur dessus.

Avant la déclaration des Communes, Mme Patel a déclaré à l’agence de presse PA: «Notre priorité est de toujours assurer la sécurité du public.

«Nous travaillons avec nos partenaires policiers, nos partenaires opérationnels et nous le faisons chaque jour depuis que cette erreur de codage technique a été identifiée.

«Tout le monde travaille d’arrache-pied là-dessus. Nous voulons réconcilier les données, nous voulons corriger ce qui s’est passé mais c’est une opération technique majeure et majeure en ce moment et tout le monde y travaille d’arrache-pied.

M. Malthouse a poursuivi en disant aux députés: «Bien que toute perte de données soit inacceptable, je peux dire que d’autres systèmes répressifs éprouvés sont en place et contiennent des données et des rapports liés pour soutenir les partenaires policiers dans leur vie quotidienne. efforts pour assurer notre sécurité. »

Il a ajouté: «J’insisterai sur la patience pendant que nous poursuivons notre enquête interne rapide et que nous commençons la reprise. J’espère que la Chambre comprendra que la tâche qui nous attend est complexe.

«La sécurité publique est la priorité absolue de tous ceux qui travaillent au Home Office et je suis convaincu que les ingénieurs du Home Office et nos partenaires du Conseil national des chefs de police et des forces de police du pays, avec qui ils travaillent, font tout. ils peuvent restaurer ces données.

«Bien que ce soit à juste titre notre priorité immédiate, il est clair que le ministre de l’Intérieur et moi avons commandé un examen interne des circonstances qui ont conduit à cet incident afin que des leçons puissent être tirées. Je mettrai régulièrement cette Assemblée au courant du processus. »

M. Malthouse a expliqué que les fonctionnaires étaient en phase deux sur quatre dans leur tentative de voir s’ils pouvaient récupérer les données, et il espère avoir une mise à jour d’ici quelques jours.

Pour le parti travailliste, le secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a critiqué Mme Patel pour ne pas avoir répondu aux questions au Parlement.

Il a dit: «Je dois demander, où est le ministre de l’Intérieur? La perte de centaines de milliers de données, des données si importantes pour appréhender les suspects et protéger les personnes vulnérables, est extrêmement grave.

«C’était le ministre de l’Intérieur qui devait faire preuve de leadership et prendre le contrôle. C’est ce que les précédents secrétaires à domicile ont fait en cas de crise – au bureau des passeports, à Windrush, sur les crimes au couteau, quelles que soient leurs erreurs, les secrétaires à domicile sont venus et ont répondu à cette Assemblée, ils n’ont pas seulement offert un clip médiatique comme cela s’est produit aujourd’hui.

«Ce ministre de l’Intérieur qui échoue sur les crimes violents, échoue sur le système d’indemnisation Windrush, avec le chaos sur les tests aux frontières, a découvert qu’il a enfreint le code ministériel, ne répondra même plus au Parlement et au public sur ces problèmes les plus graves.

«La ministre de l’Intérieur aime parler dur, mais lorsque les choses se compliquent, elle est introuvable.»

Andrew Gwynne (Denton et Reddish) du Labour a également demandé: «Peut-il donner à la Chambre une garantie absolue qu’aucune enquête n’a été ou ne sera compromise en raison des informations supprimées et qui ne peuvent pas être croisées?»

M. Malthouse a répondu: «Nous connaîtrons toute l’étendue de l’impact de ce problème au cours des prochains jours alors que notre plan passe à l’action et nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de police à travers le pays, par le biais du Conseil national des chefs de police, pour assurez-vous que tout impact opérationnel est évité ou atténué. »