UNE

Le ministre du Cabinet a déclaré aujourd’hui «nous passons maintenant» alors que la Grande-Bretagne mettait derrière elle l’ère Donald Trump avant même qu’il ne quitte la Maison Blanche.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a parlé du «programme passionnant» à venir pour le Royaume-Uni et les États-Unis sous le nouveau président Joe Biden.

Elle a parlé du début d’une «nouvelle ère politique» et de la nécessité pour les États-Unis et la Grande-Bretagne de montrer ensemble un «leadership mondial» pour faire face à une série de défis tels que le changement climatique et la sécurité.

Mais elle a souligné les tâches auxquelles M. Biden est confronté en termes d’unification d’une Amérique profondément divisée et de «se mobiliser pour vraiment affronter et relever de nombreux défis mondiaux».

S’adressant à Sky News, Mme Patel a déclaré: «Nous avons une relation incroyablement forte avec les États-Unis d’Amérique.

«Notre gouvernement travaillera toujours avec le président et son équipe entrante.

«En ce qui concerne l’administration Trump, nous avons travaillé très étroitement avec l’administration du président sortant sur une série de questions, malgré le fait que beaucoup de choses se soient passées au cours de son mandat en tant que président, toutes sortes d’événements internationaux, il a été très robuste en termes de posture particulière lorsqu’il s’agit de certaines parties du monde, comme le Moyen-Orient.

«Mais franchement, nous passons à autre chose maintenant.»

Elle a souligné que Boris Johnson avait déjà «été en contact» avec M. Biden, qui sera le 46e président américain.

«Nous avons un programme passionnant en tant que deux pays démocratiques forts, se réunissant pour travailler ensemble sur une série de questions», a-t-elle expliqué.

«Alors que nous entamons cette année, nous assurons la présidence du G7, nous présidons le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous accueillerons la conférence COP (environnementale), nous avons tout un agenda sur le changement climatique.

«Donc pour nous, c’est très bien comme d’habitude avec une nouvelle équipe en ce moment très excitant, ce grand transfert, ce changement dans les structures de pouvoir, les bases, la politique aux États-Unis.

Elle a poursuivi: «Aujourd’hui est un jour historique, c’est le jour de l’inauguration aux États-Unis. C’est un moment de changement avec l’arrivée d’une nouvelle administration et vous vous attendez à ce que le gouvernement britannique, le gouvernement du Royaume-Uni, se réjouisse de travailler avec le président Joe Biden et son administration sur toute une gamme de questions pour lesquelles nous avons des intérêts communs, sur la sécurité de nos pays collectifs, la sûreté et la sécurité du monde … en termes d’internationalisme, de relations bilatérales, de multilatéralisme à l’avenir.

«Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment… il est important que nos deux nations s’unissent et fassent preuve de leadership mondial.»

Pressée de savoir si le démocrate M. Biden serait «meilleur» pour l’Amérique que le républicain Trump, elle a répondu: «Il y a un changement de présidence mais comme toujours, lorsque les administrations changent le monde, la direction du voyage … les dirigeants politiques seront toujours reflètent certains des défis et des changements que nous constatons aux niveaux national et international.

«Une nouvelle ère politique commence maintenant en Amérique et il y a beaucoup à faire dans le monde … certainement unir les États-Unis à la fin de l’administration Trump … mais aussi intensifier pour vraiment affronter et relever de nombreux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés collectivement et que l’Amérique a un rôle énorme à jouer en termes de leadership mondial et nous sommes impatients de soutenir l’Amérique sur bon nombre de ces défis.