Le ministre de l’Intérieur a qualifié les commentaires «profondément offensants» des militants qui ont évoqué le scandale Windrush en combattant l’expulsion de 36 criminels condamnés vers la Jamaïque.

Plusieurs célébrités et députés travaillistes ont fait pression contre les expulsions, que le gouvernement a défendues comme l’éloignement de criminels n’ayant pas le droit de se trouver au Royaume-Uni.

Treize prisonniers ont été expulsés vers la Jamaïque dans un vol mercredi, mais les avocats ont réussi à faire retirer 23 autres de la liste des passagers de l’avion, leur cas étant actuellement en cours d’examen.

Le mannequin Naomi Campbell et l’actrice Thandie Newton faisaient partie des plus de 90 personnalités de haut niveau qui ont signé la semaine dernière une lettre ouverte à plusieurs compagnies aériennes les appelant à refuser de fournir des vols d’expulsion pour les prisonniers.

La lettre disait en partie: “Tant que justice n’aura pas été rendue pour toutes les victimes du Commonwealth Windrush, toute expulsion vers les pays du Commonwealth risquerait de renvoyer illégalement des membres de la génération Windrush ou des descendants de Windrush qui pourraient avoir le droit de rester au Royaume-Uni mais qui n’ont pas encore le paperasse requise. “

La porte-parole du Labour pour l’immigration, Holly Lynch, a conduit l’opposition des députés aux expulsions, affirmant lundi aux Communes que toutes les conséquences du scandale Windrush n’avaient pas encore été établies.

Elle a ajouté: << Dans cet esprit, quelle évaluation a été faite pour garantir qu'aucune des personnes prévues pour le vol ne soit éligible au programme Windrush ou n'ait été affectée par les injustices plus larges en matière d'immigration qui ont affecté les victimes du scandale Windrush. ? "

S’adressant au Daily Mail, le ministre de l’Intérieur a vivement critiqué les militants qui tentent de relier les cas des «vils criminels» devant être expulsés au scandale Windrush.

«Le scandale Windrush est une tache sur l’histoire de notre pays», a-t-elle déclaré. «Cette génération a apporté une énorme contribution à notre pays et a été lésée par les gouvernements successifs.

“Voir des politiciens travaillistes mal informés et des célébrités bienfaisantes tenter de confondre les victimes de Windrush avec ces vils criminels prêts à être expulsés est non seulement mal jugé et bouleversant, mais profondément offensant.”

Mlle Patel a déclaré que le gouvernement “ne serait jamais solidaire des violeurs et des assassins” et était “déterminé à expulser ces criminels étrangers de notre pays” car ils avaient violé les lois britanniques et n’avaient pas le droit de rester dans le pays.

Le scandale Windrush a commencé à émerger en 2017, révélant que des migrants caribéens ayant le droit de vivre au Royaume-Uni avaient été détenus ou expulsés à tort.

Le Home Office a insisté sur le fait qu’aucun des délinquants parmi les 36 Jamaïcains n’était éligible au programme d’indemnisation Windrush. Mais cela ne dirait pas si certains avaient des parents immédiats qui appartenaient à la génération Windrush.

Le département a déclaré que les 36 personnes qui devaient initialement être à bord du vol étaient des citoyens jamaïcains et qu’aucun n’était né au Royaume-Uni. Il ne dira pas si certains d’entre eux ont vécu dans le pays depuis qu’ils sont enfants.

Chris Philp, ministre de la Conformité en matière d’immigration, a déclaré que le vol qui avait quitté le Royaume-Uni dans les premières heures de mercredi avait expulsé 13 “criminels étrangers graves”.

Certains des autres Jamaïcains qui devaient être à bord ont obtenu un sursis de dernière minute après que de nouvelles demandes d’asile et d’esclavage moderne aient été déposées.