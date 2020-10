Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Priti Patel aurait ordonné aux responsables d’étudier les plans de construction d’un centre de traitement des demandes d’asile sur une île volcanique isolée de l’Atlantique sud, à plus de 4000 km du Royaume-Uni.

Selon le Financial Times, les responsables du Home Office ont été chargés d’examiner la faisabilité du transfert des demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni vers un centre de l’île de l’Ascension, un territoire britannique d’outre-mer.

Une autre option qui aurait été envisagée était de construire un centre d’asile à Sainte-Hélène, une autre île du groupe où Napoléon a été exilé après sa défaite à la bataille de Waterloo.

Le ministère des Affaires étrangères a été consulté sur les propositions, selon le document, et a fourni une évaluation des aspects pratiques de l’expédition des migrants vers ces endroits éloignés.

Patel “ planifie le renvoi hebdomadaire des migrants de la Manche vers l’Europe continentale ”

En fin de compte, il semble que Mme Patel ait décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet, mais le ministère de l’Intérieur n’a pas tenté de nier que l’idée avait été envisagée.

Le parti travailliste a condamné le projet comme étant “inhumain, totalement irréalisable et extrêmement coûteux”.

Un responsable du Home Office a déclaré: «Le Royaume-Uni a une longue et fière histoire d’offrir un refuge à ceux qui ont besoin de protection. Des dizaines de milliers de personnes ont reconstruit leur vie au Royaume-Uni et nous continuerons à fournir des itinéraires sûrs et légaux à l’avenir.

“Comme les ministres l’ont déclaré, nous élaborons des plans pour réformer les politiques et les lois relatives à la migration illégale et à l’asile afin de garantir que nous sommes en mesure de fournir une protection à ceux qui en ont besoin, tout en empêchant les abus du système et la criminalité qui y est associée.”

Home Office accusé de n’avoir “ aucune idée ” de la manière dont les politiques affectent les migrants

L’île de l’Ascension, qui sert de relais pour approvisionner et défendre les îles Falkland, a une base de la RAF et une population de moins de 1000 habitants.

Le déplacement des demandeurs d’asile là-bas et leur approvisionnement représentait un défi logistique considérable.

Le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré: “Cette idée ridicule est inhumaine, totalement irréalisable et extrêmement coûteuse. Il semble donc tout à fait plausible que ce gouvernement conservateur l’ait proposée.”

La proposition semble refléter davantage l’influence de l’Australie – qui a utilisé des centres de traitement et de détention offshore pour les demandeurs d’asile depuis les années 80 – sur la politique d’immigration et d’asile du Royaume-Uni.

Le gouvernement a basé son système d’immigration post-Brexit basé sur des points sur celui développé en Australie.

Mme Patel a récemment rencontré l’ancien Premier ministre australien Tony Abbott, connu pour sa position ferme sur l’immigration, qui a été nommé par Boris Johnson en tant que conseiller commercial du Royaume-Uni.

