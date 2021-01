Londres est peut-être profondément bloquée, mais le marché du logement a quand même réussi un bon début d’année.

Le prix moyen demandé d’une propriété dans la capitale est désormais de 604 000 £ selon les derniers chiffres de Rightmove.

Mais ce sont les banlieues qui ont connu les plus fortes hausses de prix, car les acheteurs réclament plus d’espace – à l’intérieur et à l’extérieur – pour leur argent.

Où les prix des logements augmentent-ils le plus?

À Haringey, au nord de Londres, les prix demandés moyens ont augmenté de 10 pour cent pour atteindre une moyenne de 636 000 £.

Bexley, à la frontière du Kent et de Richmond upon Thames, et Kingston upon Thames, dans le sud-ouest le plus profond de Londres, ont tous connu des augmentations de prix d’un peu plus de 7% au cours de l’année écoulée, à respectivement 433 659 £, 846 164 £ et 637 482 £. .

Le quartier le plus abordable de Londres est Barking et Dagenham, avec un prix moyen de 328 830 £, en hausse de 5,4% au cours des 12 derniers mois.

Dans le nord de Londres, Jeremy Leaf, directeur des agents immobiliers Jeremy Leaf & Co, estime que les acheteurs après le verrouillage qui ont quitté Londres reviendront.

«Cependant, le désir de plus d’espace extérieur et d’accessibilité aux installations de loisirs et même au travail à domicile sera permanent», a-t-il déclaré.

Tom Bill, responsable de la recherche résidentielle au Royaume-Uni chez Knight Frank, prédit que la popularité de la vie en banlieue continuera au moins à moyen terme – mais il doute que le centre de Londres soit un jour une ville fantôme.

«Le troisième verrouillage prolongera la tendance de« fuite vers les banlieues »», a-t-il déclaré. «Tout changement fondamental à long terme est plus difficile à évaluer mais il ne renversera clairement pas des siècles d’urbanisation. Si le prix est juste, les gens seront bien sûr tentés par tous les avantages de vivre à Londres. »

Baisse des prix des logements à Londres

Les prix se sont certainement déjà adoucis dans le centre de Londres, en particulier dans les zones qui dépendent traditionnellement de riches acheteurs étrangers qui investissent dans des maisons de trophées et des appartements sur plan.

Selon Rightmove, les prix demandés à Westminster ont baissé de près de 6% l’année dernière, mais se situent toujours à près de 1,4 million de livres sterling. À Tower Hamlets, les prix ont baissé de 5,6% pour atteindre une moyenne de 565 163 £.

Islington, Hammersmith et Fulham et Southwark ont ​​également vu les prix demandés baisser d’année en année.

Dans l’ensemble du Royaume-Uni, les acheteurs ont enregistré au cours de la première moitié de janvier, avec des visites à Rightmove en hausse de 33%, des demandes de renseignements auprès des agents en hausse de 12% et le nombre de ventes réelles en hausse de 9% par rapport à janvier 2020.

Et le nombre de maisons vendues en 2020 a augmenté de 10% par rapport à 2019.

Le congé du droit de timbre, annoncé l’été dernier et avec des économies d’impôts allant jusqu’à 15 000 £, a certainement joué un rôle dans l’activité actuelle du marché.

Cependant, de nombreux acheteurs sont maintenant bloqués dans un arriéré de 613000 propriétés en attente de finalisation légale, et Rightmove prévoit qu’environ 100000 ménages manqueront le congé actuel du droit de timbre qui se termine le 31 mars.

La plupart des commentateurs estiment que la fin du congé du droit de timbre n’équivaudra pas à un effondrement du marché du logement.

«L’activité est motivée par des raisons bien plus profondes qu’une réduction de la taxe sur les transactions, ce qui signifie que toute falaise peut en fait s’avérer moins précipitée que prévu, en particulier si le programme de vaccination progresse au rythme actuel». dit Bill.

James Hyman, directeur du secteur résidentiel chez Cluttons, convient que la demande se poursuivra au printemps et en été – pour une propriété «à un prix raisonnable et correct».

Dominic Agace, directeur général des agents immobiliers de Winkworth, pense qu’un déploiement réussi de vaccins est la clé des perspectives futures du marché.

«Je ne pense pas que les prix chuteront après les vacances du droit de timbre à Londres. Les personnes qui s’inscrivent maintenant ont déjà dépassé la date limite – et pourtant, nous constatons toujours une forte demande. »

«Le déploiement d’un vaccin mettant potentiellement fin au besoin de futurs verrouillages, je verrais un autre obstacle majeur levé, encourageant davantage de personnes sur le marché.

«Je m’attends à ce que les niveaux de transactions restent élevés car ceux qui déménagent sont remplacés par la jeune génération qui emménage, avec de nombreux jeunes professionnels qui retournent à Londres.»