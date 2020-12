UNE

Un groupe de chouettes des terriers qui se sentent chez eux dans un quartier de Floride, un écureuil roux endormi et un trio de mégabats qui traînent figurent parmi les images sélectionnées pour le prix du photographe animalier de l’année de l’année.

Les fans de la célèbre exposition annuelle du Natural History Museum peuvent avoir leur mot à dire en votant pour leur image préférée parmi une liste de 25, sélectionnée parmi plus de 49 000 entrées du monde entier.

D’autres photos de la liste restreinte montrent un petit léopard des neiges âgé de six mois perché sur un plateau rocheux, un lynx ibérique s’abritant dans un tunnel sous-routier et un orignal faisant briller un labrador assis dans le siège passager d’un quatre- roues motrices.

Le vote est maintenant ouvert et se clôturera le 2 février 2021. Le gagnant sera annoncé peu après.

«Le Prix du public offre au public l’occasion de sélectionner des images et des histoires du monde naturel qui les émeuvent et les intriguent», a déclaré Tim Littlewood, directeur exécutif des sciences au Musée d’histoire naturelle.

«La liste restreinte de cette année comprend une grande diversité de photographies d’animaux sauvages provenant d’une planète fragile. Qu’il s’agisse d’évaluer les relations homme-animal, de mettre en évidence le sort des espèces captives ou des animaux qui prospèrent dans leur environnement, le public va prendre une décision difficile!

Il a fallu plus de 11 mois à Gorshkov pour capturer une photo du tigre de l’Amour à l’aide de caméras cachées. Chassés jusqu’à la quasi-extinction au XXe siècle, les tigres de Sibérie se trouvent maintenant dans une seule région de la Russie.

Gagnants du Photographe animalier de l’année

La vie dans l’équilibre par Jaime Culebras, gagnant d’Espagne 2020, Comportement: amphibiens et reptiles

Jaime Culebras / Photographe animalier de l’année

L’étreinte de Sergey Gorshkov, gagnant de la Russie 2020, Les animaux dans leur environnement GRAND TITRE GAGNANT

Sergey Gorshkov / Photographe animalier de l’année

La pose de Mogens Trolle, gagnant du Danemark 2020, Portraits d’animaux

Mogens Trolle / Photographe animalier de l’année

Show Business par Kirsten Luce, lauréate des États-Unis 2020, Photojournalisme animalier: image unique

Kirsten Luce / Photographe animalier de l’année

Une bouchée moyenne de Sam Sloss, gagnant Italie / États-Unis 2020, 11-14 ans

Sam Sloss / Photographe animalier de l’année

Quand la mère dit qu’elle est dirigée par Shanyuan Li, lauréate Chine 2020, Comportement: Mammifères

Shanyuan Li / Photographe animalier de l’année

La rivière de feu de l’Etna par Luciano Gaudenzio, Italie Gagnant 2020, Earth’s Environments

Luciano Gaudenzio / Photographe animalier de l’année

The last biteby Ripan Biswas, gagnant de l’Inde 2020, prix du portfolio du photographe animalier de l’année

Ripan Biswas / Photographe animalier de l’année

Backroom business par Paul Hilton, Gagnant du Royaume-Uni / Australie 2020, Wildlife Photojournalist Story Award

Paul Hilton / Photographe animalier de l’année

Le renard qui a eu l’oie par Liina Heikkinen, lauréate de la Finlande 2020, 15-17 ans, JEUNE GAGNANTE DU GRAND TITRE

Liina Heikkinen / Photographe animalier de l’année

Vous regarder les regarder par Alex Badyaev, gagnant Russie / États-Unis 2020, Urban Wildlife

Alex Badyaev / Photographe animalier de l’année

Le cadeau d’Eleonora par Alberto Fantoni, gagnant de l’Italie 2020, portefeuille des étoiles montantes

Alberto Fantoni / Photographe animalier de l’année

Out of the blue par Gabriel Eisenband, lauréat Colombie 2020, Plants and Fungi

Gabriel Eisenband / Photographe animalier de l’année

Grand lever de soleil huppé de Jose Luis Ruiz Jiménez, gagnant d’Espagne 2020, Comportement: Oiseaux

Jose Luis Ruiz / Photographe animalier de l’année

Le moment d’or de Songda Cai, China Winner 2020, Under Water

Songda Cai / Photographe animalier de l’année

Un conte de deux guêpes par Frank Deschandol, lauréat France 2020, Comportement: Invertébrés

Frank Deschandol / Photographe animalier de l’année

Equilibre parfait par Andrés Luis Dominguez Blanco, gagnant d’Espagne 2020, 10 ans et moins

Andrés Luis Dominguez Blanc / Photographe animalier de l’année

L’année dernière, Sam Rowley a reçu le People’s Choice Award pour son cliché parfaitement synchronisé de deux souris se battant sur une plate-forme du métro de Londres, intitulé Station Squabble et décrit par le directeur du Natural History Museum Michael Dixon comme «un aperçu fascinant du fonctionnement de la faune chez un humain – environnement dominé. »

L’exposition Photographe animalier de l’année 2020 au Muséum d’histoire naturelle rouvrira le 3 décembre et se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2021. L’inscription au concours 2021 est ouverte jusqu’à 11h30 le 10 décembre