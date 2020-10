Une nouvelle fuite a fourni de nombreux détails sur ce qu’Apple pourrait annoncer lors de son événement du 13 octobre. Conformément aux rumeurs précédentes, le fuyant Kang prédit que nous verrons Apple annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone lors de son événement, mais dit que nous verrons également un nouveau mini haut-parleur intelligent HomePod. Ils fournissent également une foule de détails supplémentaires et d’informations sur la version de la gamme iPhone 12. Selon AppleTrack, Kang a des antécédents fiables et a prédit avec précision plusieurs des annonces d’événements de la WWDC et de septembre d’Apple cette année.

Kang dit qu’Apple annoncera quatre nouveaux iPhones la semaine prochaine: un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Tous les quatre prendront en charge la 5G, y compris mmWave aux États-Unis. L’écran Super Retina XDR, qui était auparavant exclusif aux modèles Pro de l’iPhone 11, sera apparemment disponible sur toute la gamme cette fois-ci, et les combinés auraient une protection d’écran plus résistante aux chutes. Les quatre pourront filmer selon la norme Dolby Vision HDR.

Voici ce que Kang a à dire sur les différences entre les modèles:

L’iPhone 12 mini aurait un écran de 5,4 pouces et un prix de départ de 699 $. On dit qu’il est disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert, et les options de stockage vont de 64 Go à 256 Go. Kang affirme qu’il sera livré avec deux caméras – un grand angle et un ultra-large – et sera disponible en précommande le 6 ou 7 novembre, avec une date de sortie du 13 ou 14 novembre. Ensuite, l’iPhone 12 de 6,1 pouces pourrait avoir un prix de départ de 799 $. Il sera apparemment disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert, avec des options de stockage allant de 64 Go à 256 Go. Il serait livré avec les mêmes doubles caméras que le 12 mini et sera disponible en précommande le 16 ou 17 octobre, avec une date de sortie le 23 ou 24 octobre. Il prédit un prix de départ de 999 $ pour l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces. Il serait disponible en or, argent, graphite et bleu, et le stockage ira de 128 Go à 512 Go. En plus de ses caméras grand angle et ultra-larges, Kang dit que le Pro aura un téléobjectif avec zoom optique 4x et un capteur LIDAR pour la réalité augmentée. Ils affirment que les précommandes commenceront le 16 ou 17 octobre, avec une date de sortie le 23 ou 24 octobre. Enfin, l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces aura apparemment un prix de départ de 1099 $. Kang dit qu’il sera livré en or, argent, graphite et bleu, avec un stockage allant de 128 Go à 512 Go. Comme le 12 Pro, il dispose de trois caméras et d’un capteur LIDAR, mais son téléobjectif offrirait un zoom optique 5x. Les précommandes devraient commencer le 13 ou 14 novembre, avec une date de sortie le 20 ou 21 novembre.

Une version factice présumée de l’iPhone 12 mini de 5,8 pouces entre les deux iPhone SE différents. Image: MacRumors

Kang prédit également que nous verrons Apple annoncer de nouveaux chargeurs sans fil «MagSafe» lors de l’événement. Ceux-ci pourraient fonctionner avec un nouvel étui pour iPhone compatible avec un chargeur sans fil, selon MacRumors, qui utilise des aimants pour l’aider à s’aligner correctement. Apple utilisait auparavant la marque MagSafe pour sa gamme de câbles d’alimentation MacBook qui se fixent magnétiquement aux ordinateurs portables. Kang ajoute que nous ne verrons pas de chargeurs ou d’écouteurs inclus avec les iPhones de cette année.

Enfin, Kang dit également que nous verrons un mini HomePod à 99 $ annoncé lors de l’événement. Selon les rumeurs, le haut-parleur intelligent, qui serait le deuxième d’Apple après le HomePod original, serait en route depuis un certain temps, et d’autres rapports ont indiqué qu’il pourrait être sur le point de sortir. Kang affirme que le haut-parleur intelligent sera alimenté par le même processeur S5 que celui que nous avons vu dans l’Apple Watch Series 5 de l’année dernière et l’Apple Watch SE de cette année, et qu’il pourrait être livré le 16 ou 17 novembre.

Il est toujours préférable de prendre des rumeurs comme celles-ci avec une pincée de sel, et Kang lui-même avertit que ce qu’ils ont écrit pourrait être «absurde» (via Google Translate). Cependant, ils ont déjà inclus des mises en garde similaires sur des articles par ailleurs précis et semblent généralement avoir de bons antécédents en matière de fuites Apple. AppleTrack note que Kang avait déjà prédit le prix de l’iPhone SE, les annonces de la WWDC comme la fonction de lavage des mains de l’Apple Watch et les détails de l’événement du mois dernier comme les prix et les fonctionnalités du nouvel iPad Air.

Pour un tour d’horizon complet de tout ce que nous attendons des prochains iPhones d’Apple, consultez notre tour d’horizon ici.