L’actrice, chanteuse et productrice de films indiennes soutiendra le BFC en sensibilisant et en promouvant les meilleures pratiques au sein de l’industrie de la mode, en célébrant ceux qui adhèrent à des principes inclusifs et éthiques. En plus d’une brillante carrière d’actrice qui l’a vu jouer dans plus de 60 films internationaux et hollywoodiens, Chopra Jonas est une ambassadrice de bonne volonté mondiale de l’UNICEF. Elle a également, via son organisation caritative éponyme, la Fondation Priyanka Chopra pour la santé et l’éducation, a été active dans la protection des droits des enfants et la promotion de l’éducation des filles dans le monde.

Sa nomination au BFC lui permettra de promouvoir le travail de l’institut de la mode positive (IPF) de l’organisation, qui a été développé pour aider l’industrie britannique de la mode à devenir plus résiliente, circulaire, équitable et juste grâce à une collaboration mondiale et une action locale. L’IPF appelle à une action collective et à des investissements dans l’innovation pour faire une différence et vise à mettre l’industrie en phase avec les besoins de la planète en adoptant une approche holistique à travers l’environnement, les personnes, la communauté et l’artisanat.

«La mode a toujours été le pouls de la culture pop et peut être une force puissante avec la capacité de connecter les cultures et de rassembler les gens», a déclaré Chopra Jonas dans un communiqué. «Grâce à mon rôle, j’ai hâte de célébrer l’incroyable diversité et la créativité de l’industrie, tout en travaillant à défendre les designers en herbe et emblématiques qui font leur part pour avoir un impact indélébile sur les gens et notre planète.

Chopra Jonas jouera un rôle actif dans un certain nombre d’événements BFC tout au long de l’année, notamment la London Fashion Week et les Fashion Awards, sur une période de douze mois allant de novembre 2020 à décembre 2021.

Caroline Rush CBE, directrice générale de la BFC, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Priyanka Chopra Jonas en tant qu’ambassadrice de la BFC pour le changement positif. Son travail en tant qu’activiste sociale, la promotion de causes telles que l’environnement et les droits des femmes, et son engagement à utiliser sa portée pour le bien sont ce qui a fait d’elle l’une des voix les plus courageuses de l’industrie et le choix parfait en tant qu’ambassadrice de la BFC pour un changement positif.

«Nous sommes impatients de travailler avec Priyanka au cours des douze prochains mois, pour qu’elle puisse partager sa voix et ses connaissances sur les causes qui lui tiennent à cœur, nous aidant à atteindre l’objectif important de créer une industrie plus diversifiée, plus équitable et plus juste!