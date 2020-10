Hier, la huitième édition de Masterchef est sortie, et une semaine auparavant, la production a officialisé le fait que le chef Benito Molina ne serait pas là, ce qui, selon le producteur, Hernán Albarenque, n’affecte pas du tout le format.

“La vérité est que l’année dernière, nous étions cinq chapitres sans lui et il n’y a eu aucun impact, il y avait des gens qui ont demandé pourquoi il ne l’était pas et la vérité est qu’il cuisinait en Grèce et c’était très important pour lui, si c’est ce qu’il est. le plus important dans sa carrière professionnelle, étant dans ces concours et causeries qu’il donne à l’étranger, on ne peut pas arrêter sa vie dans un seul projet », a déclaré le producteur à EL UNIVERSAL.

Dans cette nouvelle édition, en plus du mixologue Israel Díaz, le programme comprendra également la participation du chef Fernando Stovell, qui a été embauché en 1999 par la reine Elizabeth II d’Angleterre pour cuisiner pour elle et sa famille.

Ces changements, a déclaré Hernán, ne signifient pas qu’ils remplacent Benito Molina. Benito est irremplaçable et chacun des participants au format a été unique et a laissé sa marque.

«Les nouveaux chefs viennent donner une vision totalement différente, Fernando, qui est le chef de la royauté, alors qu’il parle même dans la cabine on nous laisse la bouche ouverte. Cette année où nous pouvons très peu voyager, il nous fait voyager avec ses expériences », a souligné Albarenque.

Sur le point de commencer la nouvelle aventure, dirigée par Anette Michel, le producteur a déclaré qu’il était plus qu’heureux des chefs qui sont en charge du programme, et a rappelé que lorsqu’il avait invité Betty, elle ne voulait pas participer.

«Je connaissais son travail, je lui ai demandé d’accepter et au début elle ne voulait pas, mais je lui ai dit de me laisser m’occuper d’elle pendant un an, ‘si après cette année tu ne veux pas, il y aura sûrement beaucoup de chefs qui voudront prendre ta place’ J’ai commenté et accepté ».

Au cours de toutes ces années, l’image de Betty a changé, car maintenant elle a l’air plus joviale qu’avant, a déclaré le producteur de l’émission de téléréalité.