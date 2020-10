Profitant des secrets de la mer, Maribel Guardia tombe amoureuse d’un maillot de bain blanc | INSTAGRAM

Montrant sa silhouette délimitée de la manière la plus vaniteuse possible, Maribel Guardia a posé dans un incroyable et magnifique maillot de bain deux pièces, blanc, mettant en valeur sa silhouette athlétique et éclipsant le magnifique coucher de soleil au bord de la mer.

Levant les bras, en compagnie d’un splendide éclairage doré, causée par le coucher du soleil, la belle Maribel, a révélé son abdomen d’acier, ses jambes toniques et ses bras forts, choquant tous ceux qui ont consacré des secondes de leur journée à voir la nouvelle photo de l’actrice.

Il ne fait aucun doute que le joli maillot de bain était une excellente décision de Maribel, et que, bien qu’il couvre très bien ses attributs avant, il les distingue toujours, attirant les utilisateurs qui ont vu la belle carte postale, avec le s3nsu @l fil qui arrête à peine le bas du maillot de bain, une superbe touche, ce qui fait monter la température de la photo Instagram.

L’image compte déjà près de 120 000 coeurs rouges, caractéristiques de l’application de cliché, qui signifie «j’aime», ainsi que des milliers de commentaires qui vont des cœurs inévitables de toutes les couleurs, des émojis de visages amoureux et de feux, à les compliments les plus créatifs, si forts qu’on ne peut les répéter sur cette note.

Il est à noter qu’en plus de générer du divertissement visuel, elle souhaitait également envoyer un message dans la description de l’image, Maribel a décidé d’écrire le message suivant: “Dans une goutte d’eau tous les secrets de toutes les mers sont trouvés – Khalil Gybran, bénédictions pour tout le monde », en ajoutant quelques balises, comme la boutique où son maillot de bain flirty a été fabriqué, Maribel a sûrement reçu d’innombrables questions de ses fans sur l’endroit où elle achète ses incroyables maillots de bain, alors elle a décidé étiqueter le magasin.

Il faut également mentionner qu’il y a vraiment très peu de célébrités qui peuvent se vanter de l’exploit que vient de réaliser le Costaricien sur le réseau social: obtenir 6 millions de followers, et on ne peut nier que, Maribel Guardia, possède sans aucun doute l’une des figures les plus spectaculaires et enviables de tous les divertissements au Mexique.

De plus, Guardia n’arrête pas de partager ses images sur Instagram le temps d’une seule journée, qu’il s’agisse d’images splendides comme celle d’aujourd’hui, qui fait le bonheur de ses fans, ainsi que des photographies de son travail en tant qu’animatrice, de ses animaux de compagnie et tout ce qui inclut sa vie privée, tout cela et plus encore, c’est ce qui l’a amenée à rassembler aujourd’hui 6 millions de followers.

Et nous ne pouvons pas oublier son incroyable charisme, Maribel, essaie toujours de répondre aux commentaires de ses millions de fans, ou d’interagir avec eux d’une manière ou d’une autre, c’est le cas d’un utilisateur spécifique qui a commenté la belle femme, lui demandant quelque chose de très particulier.

“Maribel, si tu me réponds, je vais mettre les piles à l’école”, a écrit l’internaute sur la photo de Guardia, à laquelle elle l’a joyeusement tagué dans un commentaire, répondant “Bisous Diego” avec un emoji lèvres, ceci Cela a fait sensation parmi les fans, et de plus en plus ont été ajoutés demandant toutes sortes de choses à l’actrice. Mais, maintenant, Diego devra se mettre en avant pour les études.

Il ne fait aucun doute que Maribel, depuis ses débuts dans le show business, a été la favorite du public de tous genres et de tous âges, et apparemment, elle continuera dans cette voie.