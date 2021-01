Profitez des vacances à la plage de Georgina Rodríguez à Dubaï! | Instagram

Être un couple de Cristiano Ronaldo ou CR7, comme la belle mannequin Georgina Rodríguez est également connue, a l’occasion de profiter de lieux paradisiaques comme Dubaï, elle a récemment partagé plusieurs photos où elle apparaît en train de profiter de la plage avec un superbe maillot de bain.

Malgré le succès de son mari, l’un des joueurs de football les plus importants au monde et une grande célébrité des réseaux sociaux, car jusqu’à présent il semble que c’est lui qui a le plus grand nombre de followers dans l’application en plus de son propre Instagram bien sûr.

Bien que Cristiano Ronaldo soit une star complète dans tous les domaines, le sien Georgina gio (C’est aussi ce qu’on l’appelle) est aussi une grande star dans son pays, en plus de cela il a réussi à gagner l’affection de ses propres adeptes qui bien que ce soit un nombre plus petit que celui de CR7 ils sont tout à fait un million.

Bien que sa popularité ait commencé grâce à son partenaire, elle a rapidement réussi à gagner des followers, puisqu’elle a réussi à devenir mannequin et aussi une grande femme d’affaires, le couple s’est rencontré dans un magasin en Espagne, c’est la marque Gucci dans laquelle elle a travaillé Georgina RodriguezLorsque son mari actuel est entré et est immédiatement tombé amoureux d’elle, c’est plus que clair car le modèle a une grande beauté qui ne peut pas passer inaperçue.

La romance est apparue immédiatement et en peu de temps après leur fiancé, ils se sont tous les deux mariés, le mannequin est immédiatement devenue la mère de 4 beaux enfants que nous voyons constamment jouer avec eux et vivre pleinement, son Instagram a été témoin de ces images Tant en vidéo qu’en photographie, les voir est le plus tendre et leurs admirateurs l’adorent.

Bien que nous ayons également vu dans son contenu plusieurs photographies où elle apparaît à côté de son mari profitant d’un après-midi ensemble, en tant que famille ou Georgina Rodríguez elle-même apparaît également montrant sa silhouette, comme elle l’a fait récemment.

Dans la publication, nous pouvons voir Georgina Rodriguez En plus d’un jet ski, il y a deux photos dans lesquelles il apparaît en train de profiter de la mer et d’après ce qu’on peut y lire, c’est à Dubaï que pour beaucoup ce serait un rêve complet de pouvoir visiter ce pays un jour en raison des commentaires sur ce qui c’est beau.

Quel photon cher à la reine de Dubaï », ont-ils écrit sur les photos.

On pourrait dire que la mannequin d’origine espagnole et argentine mène une vie comme dans un conte de fées, car grâce à la personnalité, au caractère et à la sympathie de son mari, elle est l’une des footballeuses professionnelles les plus appréciées au monde. , il est l’une des rares célébrités à ne pas rabaisser ses fans et est toujours là pour eux, ses amis et sa famille l’adorent donc, en un mot Georgina Rodriguez Je n’aurais pas pu rêver meilleur homme que Cristiano Ronaldo.

Telle une vraie femme d’affaires, la belle mannequin espagnole est devenue l’une des femmes les plus influentes d’Espagne, elle a sa propre marque de vêtements, bien sûr elle a déjà de l’expérience dans la mode puisqu’elle a travaillé dans l’une des plus importantes maisons de couture au monde, Tout cela a été réalisé à son jeune âge car Georgina Gio n’a que 26 ans.

Elle a récemment tenté sa chance à la télévision bien que son visage ne soit apparu qu’après son élimination parce qu’elle participait à “Mask Singer”, la version espagnole de Who in the Mask? au Mexique, son personnage était le Lion, le jour de sa sortie, il a chanté la chanson “Si c’était pour moi” du chanteur Beret.

