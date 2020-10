HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne de ce qu’il faut regarder de TVLine et au guide mensuel de ce qui est en streaming.

Avec plus de 530 émissions scénarisées actuellement diffusées en diffusion, par câble et en streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée est de retour ou que le nouveau «drame de prestige» que vous aviez prévu est sur le point de faire ses débuts. Alors considérez ceci comme notre rappel pour régler votre DVR, commander un Season Pass, insérer un Memorex frais dans le magnétoscope… peu importe ce que vous faites.

Cette semaine, vous trouverez 11 spectacles de retour (dont The Amazing Race, Fear the Walking Dead, The Spanish Princess et Shark Tank), quatre débuts de série (y compris l’opportunité Social Distance et le drame pour adolescents Grand Army) et de nombreuses émissions spéciales (y compris le réunion très attendue de l’aile ouest).

DIMANCHE, OCT. 11

20 h Dernier tango à Halifax Finale de la saison 4 (PBS)

20 h Première de la saison 2 de la princesse espagnole (Starz)

20 h Finale de la saison 28 de Top Gear (BBC America)

21 h Première de la saison 6 de Fear the Walking Dead (AMC)

MARDI, OCT. 13

20 h Première de la saison 16 de Bachelorette (s’il n’y a pas de finale NBA Game 7; ABC)

21 h Raconte-moi une histoire Première diffusion de la saison 2 (The CW)

MERCREDI, OCT. 14

20 h Billboard Music Awards (NBC)

21 h Première de la saison 32 de The Amazing Race (CBS)

21 h Première de la saison 15 des vraies femmes au foyer d’Orange County (Bravo)

21 h Première de la saison 2 de Sistas (BET)

22 h Première de la série Con (ABC)

00:00 Baroness Von Sketch Show Première de la saison finale (IFC)

JEUDI OCT. 15

3 h Sésame Street: The Power of We special (HBO Max)

3 h Première de la série Social Distance (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 Star Trek: Première de la saison 3 de la découverte (CBS All Access)

3 h 00 Un spécial de l’aile ouest au profit de notre ascension (HBO Max)

VENDREDI, OCT. 16

Première du film Clouds à 3 h du matin (Disney +)

3 h Première de la série Grand Army (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la saison 2 des Helpsters (Apple TV +; tous les épisodes)

3 h Première de la série Helstrom (Hulu; tous les épisodes)

3 h Le procès de la première du film Chicago 7 (Netflix)

3 h Ce que la Constitution signifie pour moi spécial (Amazon Prime)

20 h Première du documentaire The Perfect Weapon (HBO)

20 h Première de la saison 12 de Shark Tank (ABC)

SAMEDI OCT. 17

20h Spécial Utopia américain de David Byrne (HBO)

Vous voulez profiter de l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un courriel à InsideLine@tvline.com et votre question peut être répondue via Matt’s Inside Line.