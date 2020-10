HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne de ce qu’il faut regarder de TVLine et au guide mensuel de ce qui est en streaming.

Avec plus de 530 émissions scénarisées actuellement diffusées en diffusion, par câble et en streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée est de retour, ou que le nouveau «drame de prestige» que vous aviez prévu va faire ses débuts. Alors considérez ceci comme notre rappel pour régler votre DVR, commander un Season Pass, insérer un Memorex frais dans le magnétoscope… peu importe ce que vous faites.

Cette semaine, vous trouverez 36 premières (y compris la dernière course de Supernatural, les Devils de Patrick Dempsey et The Haunting of Bly Manor), six finales (y compris le deuxième épisode de The Boys et le dernier épisode de Room 104) et une myriade de spéciaux (y compris une élection- épisode thématique de black-ish et le débat vice-présidentiel entre le sénateur Kamala Harris et le vice-président sortant Mike Pence).

DIMANCHE, OCT. 4

3 h David Attenborough: Première du documentaire Une vie sur notre planète (Netflix)

20 h Première de la saison 2 de Pandora (The CW)

20 h Power Book II: Ghost Fall Finale (Starz)

21 h Première de la saison 2 de Britannia (Epix)

21 h Flesh and Blood (Royaume-Uni) Première aux États-Unis (PBS)

21 h Première de la série limitée Good Lord Bird (Showtime)

21 h Finale originale de la saison 10 de The Walking Dead (AMC)

22 h 00 spécial élection black-ish (ABC)

22 h Cobra (Royaume-Uni) Première aux États-Unis (PBS)

22 h Première de la série documentaire The Comedy Store (Showtime)

22 h Première de la série documentaire First Ladies .

22 h 06 The Walking Dead: Première série limitée de World Beyond (AMC)

23:21 Finale de la saison 9 de Talking Dead (AMC)

LUNDI OCT. 5

20 h Première du créneau horaire Big Brother (CBS)

20 h Hôtel de ville Joe Biden, modéré par Lester Holt (NBC)

21 h Première diffusion One Day at a Time Saison 4 (CBS; deux épisodes)

22 h Première de la série Soulmates (AMC)

MARDI, OCT. 6

20 h Première diffusion de Swamp Thing (The CW)

21 h 16 et première du redémarrage enceinte (MTV)

21 h Première de la saison 4 d’Ellen’s Game of Games (NBC)

21 h Première première de la série (Fox)

21 h Siempre, première du documentaire Luis (HBO)

22 h Première de la série déclassifiée du FBI (CBS)

MERCREDI, OCT. 7

3 h Première du film Books of Blood (Hulu)

3 h du matin Hubie Halloween première du film (Netflix)

20 h Devils (IT) Première aux États-Unis (The CW)

20 h Doctor Who: The Faceless Ones spécial, nuit 1 sur 2 (BBC America)

21 h Première de la saison 2 du coroner (The CW)

21 h Première de la saison 15 des vraies femmes au foyer d’Orange County (Bravo)

21 h Débat des vice-présidents (ABC, CBS, Fox, NBC)

21 h Wild Card: La chute d’une première documentaire sur Radio Loudmouth (HBO)

JEUDI OCT. 8

3 h Première du film Charm City Kings (HBO Max)

3 h 00 Star Trek: Finale de la saison 1 de Lower Decks (CBS All Access)

20 h Première de la série Connecting (NBC)

20 h Doctor Who: The Faceless Ones spécial, nuit 2 sur 2 (BBC America)

20 h Retour surnaturel (The CW)

20h20 Première de football du jeudi soir (Fox)

20h30 Tard dans la nuit avec Seth Meyers: Spécial jeudi de plus près (NBC)

21 h Première de The Outpost Saison 3 (The CW)

VENDREDI, OCT. 9

3 h 00: Finale de la saison 2 des garçons (Amazon Prime)

3 h Deaf U docuseries premiere (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la saison 2 de Fast & Furious Spy Racers (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la saison 2 de Ghostwriter (Apple TV +)

3 h La hantise de Bly Manor première (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00: Première de la série limitée The Right Stuff (Disney +; deux premiers épisodes)

20 h Première de la saison 4 de Raven’s Home (Disney Channel)

23 h Première de la saison 28 du Graham Norton Show (BBC America)

23 h Finale de la série Room 104 (HBO)

SAMEDI OCT. dix

22 h Première de la saison 2 de History of Horror d’Eli Roth (AMC)

