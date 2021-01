UNE

campagne visant à exiger formellement que les ministres examinent comment leurs politiques affecteront le bien-être économique, culturel, physique et environnemental des générations futures seront entendues au parlement.

Le gouvernement devrait nommer un «commissaire aux générations futures» pour superviser la politique, avec le pouvoir de censurer les organismes publics et privés qui ne respectent pas leurs engagements en matière de bien-être à long terme.

La seule députée verte britannique Caroline Lucas et le fondateur du Big Issue Lord Bird ont uni leurs forces pour exhorter le gouvernement à prendre en compte les générations futures dans l’élaboration des politiques.

Le projet de loi sur le bien-être des générations futures, présenté par Lord Bird et parrainé par Mme Lucas, vise à consacrer un engagement en faveur du bien-être des générations futures dans la législation, en nommant un commissaire dédié et en fixant des objectifs pour les organismes publics et les entreprises privées.

Le projet de loi doit avoir sa deuxième lecture à la Chambre des communes le 29 janvier. Une loi similaire a été adoptée par l’Assemblée galloise en 2015. Mme Lucas et Lord Bird ont exhorté le public à écrire à leurs députés locaux pour leur demander de soutenir le projet de loi.

Mme Lucas a déclaré: «Les décisions prises aujourd’hui façonnent l’avenir et il est temps que le bien-être des générations futures soit intégré à l’élaboration des politiques.»

Lord Bird a déclaré: «La pandémie a montré que nous avons besoin de plus de réflexion et de planification à long terme. S’il est adopté, le projet de loi sur le bien-être des générations futures aidera à lutter contre la crise climatique, la pauvreté, les pandémies et bien plus encore.

«Notre campagne Aujourd’hui pour demain vise à intégrer le long terme, la prévention et les intérêts des générations futures au cœur de l’élaboration des politiques au Royaume-Uni.»