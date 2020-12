O

Les plateformes nline qui ne protègent pas les utilisateurs ou ne suppriment pas les contenus préjudiciables s’exposeront à des amendes pouvant atteindre 18 millions de livres sterling en vertu de nouvelles lois.

Dans le projet de loi sur la sécurité en ligne, qui sera présenté l’année prochaine, l’Ofcom aura le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises jusqu’à 18 millions de livres sterling ou 10% du chiffre d’affaires mondial, selon le montant le plus élevé, pour ne pas avoir respecté un devoir de diligence envers leur utilisateurs – en particulier les enfants et les personnes vulnérables.

Cependant, les propositions de responsabilité pénale pour les cadres supérieurs des entreprises non conformes semblent avoir été revues à la baisse, le gouvernement cherchant à mettre ces pouvoirs en vigueur par le biais d’une législation dérivée.

Il aura également le pouvoir de bloquer l’accès aux services non conformes au Royaume-Uni, tandis que le gouvernement a déclaré qu’il se réserverait également le droit d’imposer des sanctions pénales aux hauts dirigeants, pouvoirs qu’il n’hésiterait pas à mettre en vigueur par le biais de législation si les entreprises ne prennent pas au sérieux les nouvelles règles.

Le gouvernement a confirmé qu’il prévoyait d’inclure les communications privées telles que les services de messagerie instantanée et les groupes de médias sociaux fermés dans le champ d’application de la réglementation.

Selon les propositions, l’Ofcom exigera des entreprises qu’elles utilisent une technologie de ciblage très précise pour surveiller, identifier et supprimer les contenus illégaux tels que ceux liés à l’exploitation et aux abus sexuels sur des enfants.

(

Facebook, TikTok, Instagram et Twitter seront classés dans la catégorie 1

/ Moran / Unsplash)

Le gouvernement a déclaré qu’il reconnaissait l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur la vie privée des utilisateurs et a ajouté qu’il veillerait à ce que les mesures ne soient utilisées qu’en dernier recours lorsque d’autres moyens ont échoué et qu’elles soient soumises à des garanties juridiques pour protéger les droits des utilisateurs.

Ce domaine des propositions est susceptible de conduire à des affrontements avec des géants de la technologie comme Apple et Facebook, qui utilisent un cryptage de bout en bout pour renforcer la confidentialité et cacher certains contenus utilisateur même aux entreprises elles-mêmes.

Avant de publier une réponse complète au Livre blanc sur les dangers en ligne, le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le secrétaire au numérique Oliver Dowden ont déclaré que les lois proposées créeraient une «nouvelle ère de responsabilité» pour les plateformes de médias sociaux.

La législation proposée s’appliquera à toute entreprise dans le monde hébergeant en ligne du contenu généré par les utilisateurs qui est accessible par des personnes au Royaume-Uni ou leur permet d’interagir avec d’autres en ligne.

Un petit groupe de plates-formes de haut niveau sera confronté à des responsabilités plus lourdes dans le cadre d’un système à deux niveaux, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter devant être classés dans la catégorie 1 en tant que sociétés ayant la plus grande présence en ligne et la plupart des fonctionnalités jugées à haut risque.

En plus d’être tenus de prendre des mesures pour lutter contre les contenus et activités illégaux et des protections supplémentaires pour les enfants qui accèdent à leurs services, les entreprises de ce groupe seront invitées à évaluer quel contenu ou activité sur leur plateforme est légal mais pourrait présenter un risque de préjudice pour adultes, et pour clarifier le contenu «légal mais préjudiciable» qu’ils considèrent comme acceptable dans leurs termes et conditions.

Dans le Daily Telegraph, M. Dowden a déclaré que ce contenu juridique pourrait inclure la désinformation anti-vaccination ou la cyberintimidation.

M. Dowden a écrit que les nouvelles mesures apporteraient des avancées, notamment qu ‘«un jeune de 13 ans ne pourra plus accéder aux images pornographiques sur Twitter. YouTube sera interdit de recommander des vidéos promouvant des idéologies terroristes. Les messages antisémites criminels devront être supprimés sans délai, tandis que les plateformes devront mettre fin aux abus intolérables auxquels de nombreuses femmes sont confrontées.

La législation exigera que toutes les entreprises de la catégorie 1 publient des rapports de transparence détaillant la manière dont elles luttent contre les préjudices en ligne.

Mme Patel a déclaré: «Nous accordons aux internautes la protection qu’ils méritent et travaillons avec les entreprises pour lutter contre certains abus qui se produisent sur le Web.

«Nous ne laisserons pas les abus sexuels sur des enfants, le matériel terroriste et tout autre contenu préjudiciable se propager sur les plateformes en ligne. Les entreprises technologiques doivent donner la priorité à la sécurité publique ou en subir les conséquences. »

Le champ d’application de la nouvelle législation n’inclura pas les articles en ligne et les sections de commentaires, dans le cadre des efforts visant à protéger la liberté d’expression.

Le gouvernement a déclaré qu’il travaillait également avec la Commission des lois sur la question de savoir si la promotion de l’automutilation devait être rendue illégale.