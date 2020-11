S

luttant avec le «visage de verrouillage»? Oui, nous aussi.

Je parle de plaques sèches, je parle de poussées orageuses, je parle de rougeurs graves, GRAVES. Vous l’appelez, je l’ai, et vous l’avez probablement aussi.

C’est le travail de Glossier depuis plus de huit mois pour aider à apaiser ma pauvre peau souffrante, de la même manière que le Chianti a apaisé mon âme.

Et maintenant, en l’honneur du Black Friday, les Glossier Gods ont tout réduit – oui, TOUT – sur son site de 25%.

Après avoir tout essayé de la marque culte millénaire, j’ai pensé vous donner un aperçu des cinq produits qui en valaient vraiment la peine.

Eau de Parfum Glossier You

Un parfum de musc addictif qui s’adapte à la chimie unique de votre peau, il n’y a pas une seule personne qui ait senti ce parfum qui ne l’aime pas. C’est une odeur sérieusement addictive.

(Plus brillant)

Glossier Invisible Daily Shield SPF 30

Le SPF est une nécessité chaque jour, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. C’est la forme la moins chère de soin anti-âge pour laquelle vous dépenserez de l’argent, alors commencez à la porter le plus tôt possible. Le bouclier invisible de Glossier se fond parfaitement et se double d’un apprêt brillant sous le maquillage.

(Plus brillant)

Brow Boy Brow

Un classique pour une bonne raison, le produit pour sourcils Boy Brow de Glossier a non seulement cinq teintes pour toutes les couleurs de cheveux, mais garde également les sourcils errants apprivoisés et en place toute la journée.

(Plus brillant)

Peinture nuage plus brillante

Maquillage de masque parfait, le fard à joues crème de Glossier, Cloud Paint, a non seulement huit couleurs aux tons pêche, mais se double également d’un rouge à lèvres et d’une teinte de fard à paupières sans couture. Le meilleur du jeu.

(Plus brillant)

Anti-cernes extensible Glossier

Le correcteur le plus rebondissant et, oui vous l’avez deviné, le plus extensible de tous est ce petit pot de bonté qui couvre parfaitement les rougeurs et les imperfections. C’est comme la peau mais en mieux.

(Plus brillant)

