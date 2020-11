T

La rivalité amère entre les clubs londoniens signifie que c’est toujours une grande occasion lorsque Chelsea joue à Tottenham.

Alors, quel manager pourrait avoir l’avantage dans le jeu? Comment Lampard et Mourinho l’aborderont-ils tactiquement? Quels joueurs pourraient faire la différence? Et quelle sera la clé pour les deux clubs pour soutenir un défi de titre sérieux?

Nos correspondants de Tottenham et Chelsea, Dan Kilpatrick et James Robson, disséquent certains des grands points de discussion avant le match.

Quelle est la dynamique entre Jose Mourinho et Frank Lampard?

La dynamique était différente lorsque Mourinho est revenu – mais c’était parce que Lampard arrivait à la fin de sa carrière de joueur et voulait plus de temps de jeu.

Le craché mineur sur la ligne de touche plus tôt cette saison – en Coupe EFL – a été rapidement balayé et il n’y a aucun doute sur le respect professionnel qu’ils ont l’un pour l’autre.

Lampard est également assez avisé pour repérer une potentielle «guerre des mots» dans les médias – et a pris soin d’éviter toute question qui pourrait causer des frictions potentielles avec son ancien patron.

Qu’est-ce qui est en faveur de votre équipe?

Cette performance ne laissera à juste titre aux Spurs rien à craindre de Stamford Bridge et ils devraient être tranquillement confiants de fournir le test le plus sévère à ce jour de la nouvelle résolution défensive de Chelsea.

L’expérience de Mourinho comptera sûrement pour quelque chose aussi, tandis que la forme de Harry Kane et Heung-min Son est un autre facteur.

JR: Il y a aussi une confiance totale à Chelsea. C’est une équipe qui pense être sur quelque chose de spécial cette saison – et une série de six victoires consécutives n’a fait que renforcer ce sentiment.

Lampard a une équipe pleine de buts à une extrémité et de méchanceté à l’autre.

Il a dû endosser le rôle de pooper du parti, juste pour essayer de réduire les attentes. Mais s’ils gagnent dimanche, même lui devra admettre qu’ils ressemblent à la vraie affaire.

Et qu’est-ce qui va contre eux?

DK: La perte de Toby Alderweireld est un coup dur et rendra plus difficile pour Tottenham de jouer à la manière de Mourinho, comme ils l’ont fait avec un tel succès contre City.

Si vous allez inviter la pression contre une attaque aussi bonne que celle de Chelsea, vous avez besoin de meilleurs défenseurs et aucun de Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Joe Rodon ou Ben Davies n’inspirera la même confiance que le Belge.

Bien que les Spurs aient cassé leur hoodoo de Stamford Bridge en 2018, ils n’ont encore qu’une seule victoire en 30 ans.

JR: Ce n’est pas une équipe pleine d’expériences majeures qui ont remporté un trophée – et la question est de savoir comment réagiront-ils à un revers.

Ils se heurteront à l’un des managers les plus rusés du jeu à Mourinho – et celui qui aura étudié toute ligne de faille potentielle.

À l’heure actuelle – à part le savoir-faire – il est difficile de voir où Chelsea est vulnérable. Mais si quelqu’un peut trouver son point de rupture, c’est Mourinho.

Comment les managers aborderont-ils le jeu tactiquement?

DK: Mourinho s’en tiendra à son approche préférée de contenir et de contre, qui a fonctionné contre City. Chelsea sera autorisé à avoir le ballon, à condition qu’il ne se trouve pas dans des zones dangereuses, et les Spurs bondiront sur toute occasion de casser.

Le Portugais a utilisé un triplé lors de la victoire de la Coupe EFL en septembre – peut-être parce qu’il s’attendait à ce que Lampard fasse de même – alors n’excluez pas cela. Il semble peu probable qu’il changerait un système gagnant, même sans Alderweireld.

JR: Lampard a trouvé un système extrêmement efficace. Son 4-3-3 a été à l’origine de leur course gagnante et il est plus probable que ce soit un cas de changement de personnel, plutôt que de formation, qui jouera dans son esprit.

Le danger est qu’il se laisse prendre à remettre en question Mourinho, plutôt que de jouer avec les forces de Chelsea.

Il y avait un élément de cela dans le match nul 0-0 avec United plus tôt dans la saison quand une défense centrale à trois a semblé être déployée pour arrêter la menace de se faire prendre à la pause par Marcus Rashford ou Mason Greenwood – mais limité Chelsea comme une force d’attaque.

Le 4-3-3 leur a depuis fourni une solidité défensive, ainsi qu’un football offensif fluide.

Quels joueurs pourraient faire la différence à Stamford Bridge?

DK: La victoire sur City a montré que les Spurs ont besoin que toute l’équipe tire dans la même direction, mais évidemment Kane et Son ont le sentiment qu’ils pourraient être décisifs à chaque match.

Kane tombera profondément lorsque les Spurs auront la possession et essaieront de diriger le jeu, tandis que Son aime se mettre derrière les défenses et sur les passes de Kane.

Savoir ce qu’ils vont faire est une chose, mais les arrêter en est une autre.

JR: Hakim Ziyech est l’homme principal de Chelsea, leur plus grande force créative et leur plus grand changeur de jeu.

Si Tottenham ne le prend pas, il leur fera du mal.

À l’arrière, Thiago Silva a un gros travail à faire pour tenter de limiter la menace d’Harry Kane, alors que ce sera une bataille fascinante pour voir quels arrières dominent.

Si Reece James et Ben Chilwell peuvent garder les Spurs sur le pied arrière, ce pourrait être le jour de Chelsea.

Quelle sera la clé pour votre équipe pour soutenir un défi de titre sérieux?

DK: L’escouade. Les blessures sont inévitables cette saison, il appartiendra donc aux joueurs marginaux de Tottenham d’intensifier et d’atteindre les niveaux fixés lors de la victoire sur City.

Carlos Vinicius, Harry Winks, Sanchez, Tanganga, Rodon, Lucas Moura et Gareth Bale sont susceptibles d’avoir de longues courses sur le côté à un moment donné.

S’ils réussissent, les Spurs ont une chance de provoquer un bouleversement majeur dans une saison qui semble convenir aux forces de Mourinho.

JR: C’est évident, mais la cohérence est le problème. Cela a coûté très cher à Chelsea la saison dernière après un début aussi prometteur.

Cette fois-ci, ils en ont l’expérience – ainsi que 220 millions de livres sterling de nouveaux arrivants.

Lampard a désormais une équipe formidable entre les mains – et comme Giroud l’a prouvé mardi contre Rennes, la profondeur du talent à sa disposition pourrait faire la différence dans une saison aussi encombrée.

