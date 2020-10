Proposition pour l’animateur de Channel 11, avec une chanson du MS Band | .

Tout était prévu, il s’avère que la célèbre et talentueuse animatrice, Carla Contreras, avait déjà terminé son quart de travail, donc elle était déjà en dehors de ses heures de travail, alors quand les assistantes de production de informations Ils lui ont dit que des changements devaient être apportés, alors elle n’a pas hésité à revenir sur le plateau pour enregistrer les boucles d’oreilles, et c’est là que son fiancé l’a surprise.

Dans la vidéo qui, bien sûr, est déjà devenue virale, Carla est vue en train d’enregistrer une capsule lorsque soudainement les écrans du studio présentent une photo d’un couple qu’elle identifie immédiatement et en même temps provoque sa surprise totale et c’est à ce moment-là que ça sonne la chanson romantique du Bande MS .

Il est clair que l’animatrice n’a pas compté sur son petit ami qui lui a proposé lors de la diffusion du bulletin d’information sur Channel Once mariage, elle fut donc agréablement surprise qui la fit immédiatement pleurer de bonheur.

«Dans les informations de dernière minute, il ne fait aucun doute que 2020 a été une année très spéciale, non seulement à cause de la pandémie de Covid-19, mais parce que pour certaines personnes, ce fut la meilleure année de leur vie, leurs rêves sont devenus réalité. Un nouveau chapitre de cette incroyable histoire d’amour est sur le point de s’écrire, voyons de quoi il s’agit. ”

C’est ainsi que Carla Contreras a présenté la nouvelle avant d’apprendre que c’était sa propre histoire d’amour qu’elle décrivait. Plus tard, la photo du chauffeur où elle se trouve avec son petit ami est apparue sur un écran, ce qui l’a émue; Cependant, la plus grande surprise était encore à venir, car son désormais fiancé est entré dans le forum d’informations pour s’agenouiller et lui demander de l’épouser.

«J’ai trouvé ma chance, rien qu’en t’aimant. Et je veux rester pour toujours, mon amour… », c’est ce qui a retenti dans un forum de Channel 11, lorsque Carla Contreras a été surprise par sa demande d’aide, faisant partie des vidéos partagées pour faire partie du divertissement des réseaux.

Quand elle arrête de lire le scénario par excitation, son petit ami entre dans le cadre et ils s’embrassent, après quelques secondes il s’agenouille et lui demande de l’épouser, ce à quoi elle a répondu oui, très excitée, et son visage n’arrêtait pas de dire sans mots : “Je les marie!”, Bien que plus tard, il a dit à ses compagnons.

Le chauffeur a aussitôt couru le serrer dans ses bras et, ému aux larmes, prononça les mots qui la mèneront au mariage: “Je fais, je fais, je fais!”

Avec le bonheur que le moment impliquait, Carla Contreras a remercié la production d’être complices de son fiancé pour réaliser la surprise et après avoir reçu la bague de fiançailles au doigt, elle a dit “Je t’épouse”.

Bien sûr, comme prévu, lorsque la vidéo a commencé à circuler, beaucoup ont félicité l’heureux couple, les remplissant de beaux commentaires leur souhaitant bonheur, beaucoup d’amour et de réussite dans cette nouvelle étape de leur vie.

Cependant, ils ne peuvent cesser d’être présents à ceux qui ne trouvent pas ces situations, et bien qu’ils n’aient pas la preuve de ce qu’ils argumentent, ils décident de s’exprimer de la même manière.

Eh bien, il y avait beaucoup d’autres utilisateurs qui n’ont pas perdu de temps à lancer la haine et à revendiquer leur bien public, le tout sous les commentaires suivants: “Nos impôts mal dépensés, comme s’il n’y avait rien d’autre à signaler” et “Channel Once reçoit des ressources gouvernementales, utilisez le pour leur propre bénéfice, c’est la corruption », ont déclaré certains qui ne pensaient pas à la scène.

De son côté, et quoi qu’en dise le public, Carla a déclaré qu’elle se sentait heureuse, heureuse et amoureuse et que c’était la plus belle surprise qu’elle ait jamais reçue.

De même, nous réitérons, pour rassurer ceux qui n’ont pas vu le programme, ce qui s’est passé n’a pas été diffusé sur la chaîne, car cela ne s’est pas produit en direct, tout a été enregistré hors antenne, avec l’intention que Carla ait cru le contraire.