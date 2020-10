La PlayStation 5 est grande. Cela n’a jamais été un secret, mais j’ai quand même été surpris de voir à quel point la console est énorme en personne.

Quelques semaines avant le lancement de la console nouvelle génération le 12 novembre, nous avons enfin pu vérifier le matériel par nous-mêmes. Et même si je ne peux pas encore beaucoup parler de l’expérience PS5 – restez à l’écoute pour en savoir plus – je peux vous dire à quoi ressemblent la console réelle et son nouveau contrôleur.

D’une hauteur de 15,4 pouces et d’une profondeur de 10,24 pouces, la PS5 a l’air et se sent absolument massive. Pour mettre les choses en perspective, elle n’est pas aussi grande que votre tour PC moyenne, mais elle s’en rapproche. Le fait de le positionner verticalement à côté d’un téléviseur de 55 pouces enlève une partie de sa taille, mais je suis toujours choqué à chaque fois que je le regarde.

Je dirai que le … appelons cela le design unique a rapidement grandi sur moi. Depuis que le matériel a été officiellement dévoilé en juin, il a toujours ressemblé à ce que j’attendais d’une console de nouvelle génération: intimidant, futuriste et certainement un appareil destiné à jouer à des jeux. Et je suis heureux que la couleur dominante soit le blanc au lieu du noir surutilisé que nous voyons depuis des décennies.

Une fois que vous aurez dépassé la taille de la console, je pense que la plupart des gens apprécieront la façon dont elle se trouve sur leur support multimédia. Et c’est une bonne chose, car vous devrez peut-être le garder au grand jour – il est très difficile de se cacher ailleurs. Sérieusement, planifiez à l’avance. Ce n’est peut-être pas le genre de console que vous pouvez simplement ranger dans votre centre de divertissement.

Enfin, le plastique noir de cette console a une finition très brillante et vous voudrez garder vos mains loin de lui. C’est un véritable aimant à empreintes digitales et à poussière. Vous n’aurez probablement pas de raison de le déplacer une fois que vous l’avez configuré, mais je peux vous dire que prendre ces photos de la console impliquait beaucoup d’essuyage avec un chiffon en microfibre.

Ce n’est pas seulement la console elle-même qui marque un changement majeur. La PS5 est également livrée avec un tout nouveau contrôleur, le DualSense, qui met à jour la configuration emblématique DualShock que Sony a utilisée depuis le milieu de la vie de la PlayStation originale. Le DualSense a une disposition familière, mais il est légèrement plus grand et plus lourd et dispose d’une poignée texturée à l’arrière. Dans une belle touche, la texture est en fait composée de versions extrêmement minuscules des icônes de contrôleur PlayStation classiques. Pendant ce temps, le bouton d’accueil circulaire a été remplacé par un logo PlayStation découpé.

Fondamentalement, cela ressemble plus à une version simplifiée du design original qu’à un départ dramatique. Cela dit, certaines des fonctionnalités les plus notables du contrôleur – comme le retour haptique amélioré et les déclencheurs adaptatifs – sont des choses qui ne seront apparentes qu’une fois que nous aurons commencé à jouer à certains jeux PS5.

Il est difficile d’en dire beaucoup plus sur la PS5 jusqu’à ce que nous puissions l’activer et jouer avec, mais l’aspect et la sensation du matériel lui-même font toujours une déclaration. Vous ne le confondrez avec aucun autre appareil de jeu: il s’agit de la PlayStation de nouvelle génération. J’espère que c’est aussi excitant à jouer qu’à regarder.