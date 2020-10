Microsoft et Sony ont tous deux créé des consoles de nouvelle génération plutôt volumineuses. Nous savons depuis des semaines que la PS5 est la plus grande console de jeu de l’histoire moderne, mais la Xbox Series X de Microsoft n’est pas vraiment petite. Maintenant que nous avons les deux consoles à comparer côte à côte, les décisions de conception et les différences sont immédiatement évidentes.

Microsoft et Sony ont tous deux adopté des approches différentes de la conception de consoles pour cette prochaine génération. Ces choix de conception sont apparents lorsque vous placez les deux côte à côte verticalement ou horizontalement. La PS5 est plus grande que la Xbox Series X est presque tous les moyens possibles.

Alors que la PS5 domine la Xbox Series X lorsqu’elle est debout verticalement, elle est plus mince lorsque vous la posez. Cela signifie que vous pouvez insérer la PS5 dans des supports de télévision où vous ne pouvez pas presser une Xbox Series X. C’est quelque chose que vous devrez considérer avant les critiques complètes.

Le placement des consoles est important car les deux nécessitent une ventilation adéquate pour éviter toute accumulation de chaleur ou de poussière à l’intérieur ou autour des appareils qui pourrait potentiellement affecter les performances et le bruit dans les mois à venir.

La PS5 mesure environ 390 mm (15,4 pouces) de hauteur, 260 mm (10,24 pouces) de profondeur et 104 mm (4,09 pouces) de largeur, tandis que la Xbox Series X mesure 301 mm (11,8 pouces) de hauteur et 151 mm (5,9 pouces) de largeur ou de profondeur.

Les conceptions de Sony et de Microsoft diffèrent également en ce qui concerne l’accès aux composants internes. Sony permet aux propriétaires de PS5 d’ouvrir la console et de nettoyer la poussière, ou même d’étendre ses capacités de stockage via un emplacement SSD M.2. La Xbox Series X ne vous invite pas ou ne vous permet pas de l’ouvrir, et l’extension de stockage est gérée par des cartes d’extension propriétaires.

Les différences entre la Xbox de nouvelle génération et les consoles PS5 deviennent encore plus apparentes lorsque vous regardez la plus petite Xbox Series S. Microsoft a réussi à regrouper la plupart des composants de la Xbox Series X dans un package beaucoup plus petit, sans la même puissance GPU. trouvé sur la plus grande console.

Comparer la Xbox Series S à la PS5 revient à comparer des pommes et des oranges uniquement sur la base de spécifications globales, mais physiquement, elles sont également très différentes. La Xbox Series S ne mesure que 275 mm (10,8 pouces) de hauteur, 151 mm (5,9 pouces) de profondeur et 63,5 mm (2,5 pouces) de largeur en position verticale. Cette plus petite Xbox semble presque hors de propos à côté de l’imposante PS5 et de l’encombrante Xbox Series X.

Bien que les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft ne disposent pas de supports amovibles, Sony a opté pour un support que vous devrez déplacer en fonction des orientations. Le support PS5 est en forme de disque et se fixe à l’aide d’un tournevis à tête plate au bas de la console. Le support a également des griffes qui s’insèrent dans une partie encastrée de la PS5 lorsqu’elle se tient verticalement, ou vous retirez simplement le support par le bas et utilisez ces griffes pour le clipser à l’arrière de la console pour le reposer horizontalement.

La Xbox Series X a son propre support, mais il n’est pas amovible. Lorsque vous posez la Xbox Series X horizontalement, il semble presque qu’elle est tombée alors que le support reste attaché. La Xbox Series S a fière allure dans les deux positions sans avoir besoin de support, et elle est clairement conçue pour s’adapter facilement à l’intérieur des armoires de télévision.

Nous aurons un examen complet des trois consoles de nouvelle génération dans les semaines à venir. Restez à l’écoute.

Photographie de Vjeran Pavic / The Verge