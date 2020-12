T

Le pub a été considéré comme l’inspiration pour The Queen Vic d’EastEnders qui perd sa licence après avoir «torturé» ses voisins avec des soirées karaoké de fin de soirée.

Une résidente, qui a enregistré un journal de bruit de The Queen’s Head, Limehouse, a déclaré qu’elle était tenue éveillée par des groupes chantant des tubes de Lisa Stansfield, y compris All Around The World.

Les gens vivant près du pub se sont disputés pendant deux ans suite à des plaintes de chant fort et de buveurs «hurlant, criant et se battant» à l’extérieur.

L’année dernière, ses heures d’ouverture ont été réduites à 23 heures et on lui a dit d’arrêter la musique live après plusieurs plaintes de bruit.

Mais les habitants disent que les lock-in, certains fonctionnant jusqu’à 3h30 du matin, ont continué à faire de leur vie une misère et affirment que le pub a bafoué les lois Covid.

Cynthia Grant, qui a tenu le journal, a déclaré: «Nous ne devrions pas être si régulièrement soumis au bruit, au stress et aux perturbations. Il est raisonnable de s’attendre à ce que nous puissions nous endormir ou nous asseoir dans le salon, sans avoir à écouter involontairement des jurons et des cris bruyants tous les soirs, ainsi que le bruit des combats et des disputes bruyants.

«C’est comme vivre face à une foule de footballeurs résidents permanents.»

Comme tous les pubs, The Queen’s Head a été fermé pendant plusieurs mois à partir de mars pendant le verrouillage, mais les problèmes ont redémarré après que les pubs ont reçu le feu vert pour rouvrir le 4 juillet, a entendu un comité des licences de Tower Hamlets cette semaine.

Les pubs pouvaient ouvrir tant qu’ils observaient au moins un mètre de distance sociale entre les clients et n’offraient que le service de table.

La réglementation Covid stipule que les propriétaires doivent prendre «toutes les mesures raisonnables» pour arrêter de chanter et de danser sur les lieux par des groupes de clients et la musique doit être limitée au bruit de fond.

Le 4 septembre, les agents des licences ont déclaré avoir assisté à une fête du 70e anniversaire avec «20 à 30» personnes dans le pub 15 minutes après l’heure de fermeture légale, mais les fêtards ont refusé de les laisser entrer. Les grands rassemblements sont interdits en vertu des règles pour aider à arrêter la propagation. du virus.

Appelant à la révocation de la licence, Pc Mark Perry a déclaré: «Quelles mesures d’atténuation ont été mises en place pour empêcher la propagation de la maladie?»

La police a de nouveau été appelée le 20 novembre, lorsque les pubs ont été interdits d’ouverture lors du deuxième verrouillage, après que des voisins ont signalé que «des gens buvaient et faisaient du bruit à l’intérieur».

Pc Chloe Corder a déclaré à travers un espace dans les stores qu’elle a vu «deux femmes de grande taille étaient assises au bar, en train de boire. L’avocate Sarah Le Fevre, au nom du pub, a déclaré que les femmes étaient des femmes de ménage, mais a déclaré au comité qu’elle ne pouvait pas produire de preuves CCTV pour le prouver.

Elle a ajouté qu’ils n’avaient pas nié qu’il y avait eu des violations de la licence. Le comité publiera sa décision la semaine prochaine.