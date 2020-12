Le Met Office a prévu des températures basses dans de nombreuses régions d’Angleterre jusqu’à 9 heures du matin jeudi, a annoncé mardi PHE dans une alerte de temps froid.

Le nord-est, le Yorkshire et le Humber, les East Midlands, ainsi que l’est et le sud-est de l’Angleterre sont susceptibles de connaître «des conditions météorologiques froides sévères», a déclaré PHE.

Un avertissement météorologique jaune pour le brouillard verglaçant est en place jusqu’à 2 heures du matin mercredi pour des régions telles que Norfolk, Essex, Suffolk, Kent et Medway.

Le Dr Ishani Kar-Purkayastha, consultant en santé publique chez PHE, a déclaré que les gens devraient essayer de chauffer leur maison à au moins 18 ° C, en particulier ceux à mobilité réduite, âgés de 65 ans et plus ou souffrant d’un problème de santé.

Elle a dit: «Continuez à bouger aussi si vous le pouvez. Levez-vous et promenez-vous et répartissez les tâches ménagères tout au long de la journée pour vous garder au chaud. La nourriture est également une source d’énergie vitale, alors ayez beaucoup de plats chauds et de boissons.

«N’oubliez pas de vérifier les voisins et les parents fragiles ou plus âgés en ce moment, en particulier s’ils vivent seuls, et n’oubliez pas de suivre les conseils de distance sociale de Covid-19 lorsque vous cherchez les autres.»

Le Met Office a déclaré que les zones à l’intérieur de l’avertissement de temps jaune verront le brouillard “devenir plus épais et plus répandu ce (mardi) soir et pendant un certain temps ce soir, bien qu’il n’y ait pas partout de brouillard”.