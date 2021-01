T

le sien est, bien sûr, la troisième fois malchanceux. Sous le dernier verrouillage, le point culminant d’une longue promenade est sorti: les pubs ont été interdits de servir des pintes à emporter. L’interdiction durera probablement au moins jusqu’à la mi-mars, mais elle devrait durer un peu plus longtemps que cela – et en tant que tel, attendez-vous à ce que quelques millions de pintes s’écoulent, comme la dernière fois.

Ce n’est cependant pas une mauvaise nouvelle: de nombreux pubs se livrent maintenant. Avec la dernière offre de soutien de Rishi Sunak plafonnée à 9000 £ pour les restaurants, pubs et bars de Londres, un petit revenu supplémentaire, d’où qu’il vienne, sera très bienvenu et, dans de nombreux cas, indispensable.

Des pintes appropriées aux bouteilles de bière, les pubs ci-dessous sont tous des boissons de livraison localement et dans certains cas, à travers Londres; quand vous ne pouvez pas vous rendre au pub, le pub vient à vous.

Vous connaissez un pub livrant? Veuillez envoyer un courriel à david.ellis@standard.co.uk. Une liste mise à jour des meilleurs services de livraison de boissons de Londres sera publiée prochainement, mais il convient de mentionner que si vous recherchez une bière pression fraîche, Draft Drop propose de la bière fraîche de diverses brasseries londoniennes, livrées tous les vendredis. C’est un moyen facile d’essayer quelque chose des meilleurs des meilleurs brasseurs artisanaux de la capitale.

Le lion rouge et le soleil

«Boris est comme l’iceberg. L’hospitalité est le Titanic. Mais nous sommes le groupe qui continue de jouer pendant que le navire descend. Alors lit le tableau à l’extérieur de ce pub populaire de Highgate, qui livre de la bière en fût, de la bière blonde et du vin de producteurs indépendants. Les livraisons sont gérées par le personnel du pub lui-même; la nourriture est également disponible ou peut être collectée. Consultez leur site Web ou Instagram pour plus de détails.

La princesse de Galles

Le favori de Camden offre la livraison locale gratuite de pintes, de cocktails et de vin, ainsi que de la nourriture. Ceux qui vont au pub ne pourront pas acheter d’alcool à emporter, mais il y a 2-4-1 pizzas pour compenser cela. Ceux qui sont plus éloignés peuvent utiliser Uber Eats et Deliveroo – mais si vous êtes local, ne le faites pas; cela coûtera énormément au pub.

La rose et la couronne

Le spot primé de Kentish Town est ouvert tous les mercredis au dimanche de 15h à 20h, offrant du vin, des canettes et des bouteilles de bière pour une livraison locale. Mieux encore, ils font des growlers – des litres pleins – de bière pression, servis frais à la commande.

Le Rylston

Le Yellow Panda Pub Co – qui exploite également les Eight Bells et Kennington’s Duchy Arms à proximité et livre aux clients des deux – livre des pintes de bière en fût et en fût fraîchement coulées. Ils déposeront jusqu’à 18 pintes en une seule fois, avec des livraisons le mardi et le vendredi (bien que les commandes puissent être passées et payées à tout moment).

L’alpaga

L’Alpaga a un peu de tout à offrir, avec beaucoup de nourriture, notamment leurs rôtis du dimanche, ainsi que des produits dérivés et une gamme agréable de boissons. Ils livrent de la bière pression, ainsi que leur gamme de vins, spiritueux et cocktails quotidiens. Les commandes minimales sont de 30 £ et la livraison est offerte dans un rayon d’un mile du pub.

La maison publique des retraités

Ce pub populaire de Poplar abrite A Good Drop, qui vend exclusivement de la bière provenant de boutiques de bouteilles et de pubs indépendants. Bien qu’il n’y ait pas de pintes fraîches du robinet, le Drop offre un vaste choix d’artisanat en conserve, avec tout, de la session pâle aux saisons disponibles.

La Grande Ourse

Ce n’est plus votre local, la charrue est maintenant un magasin local. Après la meilleure partie de l’année passée entre un pub, un plat à emporter et un restaurant, ils fonctionnent maintenant comme un magasin, tout comme le pub frère The Prince Arthur. Les deux comprennent maintenant les magasins généraux Tiny Dancer et offriront des morceaux pour la maison, y compris des fleurs, du café et de la bière. Pas tout à fait une livraison, alors, mais toujours un moyen de prendre un verre si vous êtes à proximité. La résidence interne Hot 4 U continuera à livrer de la nourriture.

Le Prince Arthur

Comme ci-dessus, mais à 10 minutes sur la route.

BrewDog

Divers pubs Brewdog à travers Londres sont maintenant sur BrewDog Now, la propre application de livraison des brasseurs. La nourriture est disponible, mais les buveurs seront plus intéressés par la bière pression disponible, qui, selon Brewdog, est fraîchement mise en conserve avant la livraison.