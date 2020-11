je

Cela fait quelques semaines. La capitale venait tout juste de revenir à une certaine forme de normalité avant que le dernier verrouillage ne soit imposé à partir du 5 novembre.

Mais il semble maintenant que les déjeuners d’affaires pourraient être de retour pour les Londoniens à partir du 2 décembre.

Le gouvernement a révélé jeudi que la capitale, qui a les derniers taux Covid aussi différents que 97 cas de Camden pour 100 000 et 300 cas de Redbridge pour 100 000, sera soumis à des restrictions de niveau 2 mises à jour à partir de la semaine prochaine.

Qu’est-ce que cela signifie pour le déjeuner d’affaires tant manqué, ou même un dîner d’affaires effronté?

Comme nous le savons, les déjeuners d’affaires ne nous font pas seulement nous sentir plus heureux d’aller travailler, mais permettent aux gens de nouer des relations et des accords importants qui finiront par nous aider à poursuivre leur carrière.

Matt Hancock définit les niveaux régionaux Covid-19 de l’Angleterre

Ici, nous décrivons la situation:

Puis-je aller pour un déjeuner d’affaires à Londres avec des restrictions de niveau 2?

Avant le verrouillage, en vertu des restrictions initiales de niveau 2 moins strictes imposées à Londres, le gouvernement avait créé une exemption spécifique permettant aux travailleurs sans espace de bureau de tenir des réunions d’affaires à l’intérieur dans des lieux d’accueil.

Mais le conseil officiel était toujours aux employés de bureau d’éviter les déjeuners d’affaires dans les restaurants et les pubs, au profit de réunions virtuelles ou en entreprise. Cependant, cela n’était pas inscrit dans la loi.

De nombreux établissements d’accueil ont annoncé publiquement qu’ils accepteraient toute réservation de déjeuner d’affaires, pas seulement de la part de pigistes, et les chefs de file de l’industrie ont insisté sur le fait que le déjeuner de travail – avec du vin et des accompagnements – était impératif pour les revenus à une époque où les échanges étaient déjà entravés.

Cette fois, la situation semble être similaire.

Dans ses directives officielles sur les nouvelles restrictions de niveau 2 publiées en ligne cette semaine, le gouvernement a déclaré: “La participation du public aux événements sportifs et commerciaux pour spectateurs peut reprendre à l’intérieur et à l’extérieur, sous réserve des règles de contact social et limitée à celle qui est la plus basse: capacité de 50%, soit 2 000 personnes à l’extérieur ou 1 000 personnes à l’intérieur. “

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré à la Norme que le paragraphe faisait référence à des changements plus larges concernant les événements commerciaux structurés, au sujet desquels plus d’informations seront bientôt publiées par le gouvernement, plutôt qu’aux déjeuners d’affaires.

Lors des réunions d’affaires informelles ou des déjeuners d’affaires, le porte-parole a déclaré que les réunions de travail qui doivent avoir lieu en face à face sont exemptes de restrictions de rassemblement. Elle a de nouveau souligné le fait que certaines personnes, comme les travailleurs indépendants et les pigistes, peuvent ne pas avoir de lieu de travail pour organiser de telles réunions d’affaires, et pourraient donc le faire dans un établissement d’accueil.

Le porte-parole n’a pas confirmé si les employés de bureau sont définitivement autorisés à se rencontrer dans un cadre d’accueil pour une réunion.

Qu’est-ce que cela signifie?

Cela signifie en fait qu’une réunion d’affaires est le seul moyen autorisé de rencontrer une personne en dehors de votre foyer dans un cadre d’accueil en intérieur selon le niveau 2.

Les règles disent qu’autrement les Londoniens “ne doivent pas socialiser avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ou qui ne fait pas partie de votre bulle de soutien dans un environnement intérieur, que ce soit à la maison ou dans un lieu public”.

Les réunions extérieures de six personnes maximum sont autorisées.

Puis-je prendre un verre après le travail au niveau 2?

La triste nouvelle, c’est qu’il ne sera autorisé à prendre un verre après le travail avec des collègues que si vous sortez également dîner.

Les directives stipulent: «Les lieux d’accueil ne peuvent servir de l’alcool qu’avec des repas copieux».

Il y a eu beaucoup de débats, suite à une situation similaire aux États-Unis, sur ce qui serait qualifié de “repas substantiel”. Il y avait des rapports de bars de New York offrant une assiette de sandwiches filmés à la porte pour chaque client, afin de contourner les règles.

Mais le gouvernement semble avoir prévu ce problème.

En vertu des nouvelles règles de niveau 2, le gouvernement a clairement déclaré que “les pubs et les bars doivent fermer, sauf s’ils fonctionnent comme des restaurants”.

Les dernières commandes seront à 22h, mais les salles peuvent rester ouvertes jusqu’à 23h.]

Puis-je séjourner dans un hôtel lors d’un voyage d’affaires?

Les hôtels sont désormais également ouverts au niveau 2, avec des nuitées autorisées, mais uniquement au sein de votre foyer ou de la bulle de soutien.

Suis-je censé travailler à domicile sous les restrictions de niveau 2?

Oui. Malgré les nouvelles informations sur les déjeuners d’affaires, le gouvernement conseille toujours de travailler à domicile si possible et de voyager le moins possible.