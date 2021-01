La star de Punky Brewster Soleil Moon Frye et le producteur Jason Goldberg se sont séparés après 22 ans de mariage, a confirmé son représentant la semaine dernière. Frye, 44 ans, a demandé le divorce trois jours après Noël. Les deux sont les parents de quatre enfants, filles Poet Sienna Rose, 15 ans, et Jagger Joseph Blue, 12 ans, et fils Lyric Sonny Roads, 6 ans, et Story, 4 ans.

“Soleil Moon Frye et Jason Goldberg se sont tranquillement séparés cette année”, a déclaré le représentant de Frye à PEOPLE le 28 décembre. “Leur priorité restera leurs quatre beaux enfants alors qu’ils avancent avec amour et compassion.” Le même jour où ils ont annoncé leur séparation, Frye a demandé le divorce devant les tribunaux du comté de Los Angeles, selon des documents obtenus par The Blast.

Frye n’a pas mentionné la scission sur sa page Instagram. Son article le plus récent a été publié le 27 décembre et est une photo en noir et blanc d’elle-même portant un masque facial. Elle a également partagé une photo d’elle-même en train de se câliner avec ses enfants le lendemain de Noël. «Bonne journée après Noël à tous», écrivait-elle à l’époque. “Envoi à tout le monde tellement d’amour. Tellement reconnaissant d’être en sécurité et blotti avec ces amours. Comme mes filles et moi adorons le dire avec mon amie de toujours [Jenny Lewis] «Il est un jour plus proche de Noël» J’espère que vous allez bien. Cette salle peut représenter certains sentiments de 2020. “

Frye et Goldberg se sont mariés en 1998 et ont renouvelé leurs vœux en octobre 2008. “Outre le jour où mes enfants sont nés – et mon premier mariage – c’était la meilleure nuit de ma vie”, a déclaré Frye à PEOPLE à propos de la deuxième cérémonie à l’époque. Lors de la cérémonie à leur domicile, le poète et Jagger ont planté un grenadier pour marquer l’occasion.

Frye est surtout connue pour avoir joué le personnage principal en tant qu’actrice enfant dans Punky Brewster de NBC de 1984 à 1988. Elle a également exprimé le personnage dans une série animée de 1985-1986 appelée It’s Punky Brewster et joue dans un revival de 10 épisodes pour le streaming Peacock de NBC. plate-forme, aux côtés de sa co-star d’origine Cherie Johnson. La nouvelle série trouvera Punky comme une mère célibataire de trois enfants qui tente de remettre de l’ordre dans sa vie lorsqu’elle rencontre une jeune fille (Quinn Copeland) dans le système de placement familial qui lui rappelle elle-même. Freddie Prinze Jr. apparaîtra dans le pilote en tant qu’ex-mari de Punky.

Le 20 décembre, Frye a partagé une photo sur Instagram d’elle-même avec ses nouvelles jeunes co-stars et a remercié l’équipe de production d’avoir assuré la sécurité de tout le monde pendant le tournage. “Je me sens tellement chanceuse que nous ayons pu tourner notre saison pendant ces périodes et j’espère que d’une certaine manière notre Punky Power pourra aider à répandre l’amour”, écrit-elle. “Être resté en production a été une vraie bénédiction. Nous sommes éternellement reconnaissants. Je suis conscient des défis auxquels nous sommes confrontés personnellement et dans le monde. C’est avec beaucoup d’amour et de gratitude que nous sommes ici et je travaillerai sur. utiliser mon Punky Power pour essayer de faire du bien dans le monde. “