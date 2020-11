Préparez cette recette facile de purée de pommes de terre pour accompagner n’importe quel plat et en toute occasion, sa texture crémeuse vous ravira.

Pour préparer cette délicieuse purée de pommes de terre crémeuse, vous avez besoin des ingrédients suivants

1 Kg de pommes de terre lavées et pelées (2 lb)

3,5 onces de beurre

3,5 onces de fromage râpé

½ tasse de demi-crème

½ tasse de lait

Sel et poivre au goût

Sauce

2 tasse d’eau

2 cubes de bouillon de boeuf

½ tasse de farine

1 cuillère à soupe de jus d’assaisonnement

¼ d’oignon

Donne 6 portions

Préparation:

Faites bouillir les pommes de terre dans une casserole avec beaucoup d’eau pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient bien cuites. Retirer, égoutter l’eau et laisser refroidir un peu.Dans un bol profond, écraser les pommes de terre puis ajouter le beurre, le sel et le poivre. Mélange: incorporer la moitié de la crème, le lait et le fromage râpé. Mélangez à nouveau jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Pour la sauce, ajoutez un peu d’huile dans une poêle à feu moyen, ajoutez l’oignon haché et laissez cuire jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré, puis ajoutez la fécule de maïs et mélangez pour 1 -2 minutes. N’arrêtez pas de remuer la farine pour qu’elle dore, mais ne brûle pas. Ajoutez le bouillon de bœuf et mélangez pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que vous obteniez la consistance désirée, n’arrêtez pas de mélanger pour que la farine ne brûle pas. Lorsque la consistance est obtenue , ajoutez le jus d’assaisonnement et laissez bouillir environ 5 minutes à feu moyen. Vous pouvez ajouter du liquide si nécessaire. Pour servir, ajouter la purée et baigner avec la sauce.

Voir plus de recettes sur notre chaîne YouTube

Article précédentVanessa Hudgens fait ses débuts avec un nouvel amour