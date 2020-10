Qualité, Celia Lora lance sa nouvelle session studio et a l’air magnifique | INSTAGRAM

Une fois de plus, la belle et belle mannequin mexicaine, Celia Lora, était chargée de ravir ses fans avec un La photographie Cela les a choqués, elle a abaissé son chemisier pour montrer une tenue très élégante qu’elle portait en dessous.

C’est un ensemble de lingerie noir qui lui a fait un look totalement incroyableIl est à noter que le photographe a fait un effort pour s’assurer que l’éclairage et tous les éléments qu’il contient étaient parfaitement combinés et qu’il a réussi.

C’est ainsi que la fille de Alex Lora del Tri Il a à nouveau laissé à ses fans l’œil carré, ajoutant un nouvel instantané à son Instagram qui sera sûrement l’un des plus mémorables et des plus appréciés de ces dernières semaines.

Pour prendre cette photo, il a sûrement dû fréquenter un studio photographique professionnel, il est donc fort possible que la session «sans fin» à l’intérieur de sa maison se soit terminée une fois pour toutes, puisque depuis le début de la situation mondiale, il se photographiait à l’intérieur de votre maison, à la recherche des meilleurs angles, pièces et tenues notamment pour mettre en valeur et continuer à égayer les jours de vos fans.

Celia Lora essaie très fort de ne pas nous laisser sans nouveau contenu et maintenant avec plus de désir car elle a sa propre chaîne YouTube, où elle vient de télécharger une vidéo dans laquelle elle rencontre une autre personne célèbre et pose des questions inconfortables, ils parlent de sujets controversés et beaucoup plus.

Pour toutes ces raisons, Celia Lora a gagné plus de 100000 likes en quelques heures, étant l’une des photos préférées de ces jours et très jolie, à la fois son visage et sa silhouette, ce qui est parfois un peu compliqué Pour y parvenir, ce n’est pas tous les jours que les résultats escomptés sont atteints, comme cette fois-ci, arborant un très joli visage, coquette et surtout séduisant.

Quelque chose d’assez important et que vous saurez sûrement déjà, c’est que Celia, à travers ses histoires Instagram, se consacre à la promotion de diverses entreprises, qu’il s’agisse de vêtements, de nourriture / boisson et même de médecins ou de cliniques de traitement, car la fille reçoit tout cela pour changement de les promouvoir là-bas et il semble que c’est quelque chose qui fonctionne très bien, chaque fois que d’autres entreprises reçoivent plus d’invitations qui connaissent la grande portée qu’elle a.

Comme cette fois, vous avez visité un endroit où ils fabriquent des chapeaux personnalisés et que vous pouvez assembler à votre guise. Elle a également annoncé des tacos qui utilisent de la viande de surlonge et qui ont l’air totalement spectaculaires, la jeune femme veut qu’ils soient des endroits de qualité pour les partager et ressentir l’émotion de ses produits.

Il faut se rappeler que depuis que la série dans laquelle elle a fait beaucoup de choses folles lui est apparue sur Acapulco Shore sur MTV et on peut la voir comme la tête des membres de Quand ça a commencé. C’est une attention incroyable qui compte et qui n’a pas arrêté a même grandi de plus en plus Eh bien, la fille a de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux qui sont au courant de tout ce qui monte pour la soutenir.

Un autre détail très intéressant est qu’il y a aussi des internautes qui n’aiment pas du tout la jeune femme et que dès qu’ils voient quelque chose télécharger ou qu’ils apparaissent dans un titre, ils se mettent rapidement en colère et commencent à commenter qu’ils ne savent rien de la vie, qu’ils savent seulement enseigner son corps et qu’elle est une fille vide de son cerveau.

Cependant, il semble que ce ne soit que le reflet de la toxicité qui existe dans les réseaux sociaux, c’est devenu un lieu où chacun cherche à s’exprimer et à sortir ses frustrations en écrivant tout ce qu’il pense, sans même s’arrêter un peu pour réfléchir. se.

Celia Lora a déjà avoué qu’elle ne se soucie pas de ce qu’elle dit, elle continuera donc à travailler dur pour nous divertir et nous donner les meilleures photos Instagram, car elle a montré qu’elle pouvait toujours être audacieuse et rarement réservée.