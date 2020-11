H

Combien coûte trop cher pour une paire de chaussures? Mes amis et moi étions d’accord sur ce point (plus de 120 £ et vous vous faites arnaquer), mais cette semaine, j’ai réalisé à quel point nos modes de vie ont divergé.

J’ai envoyé à une amie une photo de bottines en cuir verni de Zara pour lui demander son avis (oui, je suis devenu dans le besoin avec Lockdown 2.0). “Oh, je fais aussi du shopping,” répondit-elle, en m’envoyant avec désinvolture une photo de quelques mocassins Gucci, le vôtre pour 650 £.

Je savais qu’elle allait bien – elle travaille pour une société pharmaceutique – mais j’ai été décontenancée qu’elle était au stade de l’achat de chaussures qui coûtaient le même prix que mon loyer mensuel.

Parler d’argent avec des amis a commencé à devenir gênant quelques années après l’obtention de son diplôme lorsqu’il est devenu clair que certains d’entre nous suivaient des trajectoires différentes, mais le coronavirus a creusé le gouffre.

Avant la pandémie, il y avait des indicateurs de nos modes de vie divergeant pour des raisons financières – un ami banquier a décidé de ne pas nous rejoindre sur un vol Ryanair à 4 heures du matin pour nos vacances en groupe car il pouvait se permettre celui de British Airways à une heure plus civilisée (je maintiens qu’il a manqué sur une expérience de liaison), tandis que celui qui a décidé d’entrer dans la loi a organisé une fête d’anniversaire dans un restaurant où l’alcool coûte plus cher que ce que j’aurais dépensé en nourriture en une semaine.

Et puis il y a ce moment où vous découvrez que vos amis ont économisé de l’argent plutôt que de penser que tout ce qui reste à la fin du mois est un bonus pour faire des folies sur du bon vin. Mais maintenant, nous sommes encore plus divisés que notre choix de carrière et cela affecte notre comportement.

Une amie a décidé de ne pas dire au reste de notre groupe qu’elle avait acheté une nouvelle maison. Elle avait raison de dire qu’elle se sentait insensible étant donné que d’autres amis ont perdu leur emploi, mais ils n’aimaient pas qu’on leur mente.

Elle n’est pas la seule à être méfiante. Quatre personnes sur 10 gardent des secrets sur l’argent de leurs proches, les 25 à 34 ans étant les moins susceptibles de révéler combien ils gagnent à leur partenaire.

D’une certaine manière, plus les tromper – quand j’ai dit à un ex-petit ami combien je gagnais peu, il ne me laissait plus acheter le dîner.

Mais il y a une fierté à payer votre chemin – comme on le voit dans l’épisode trois de cette saison de The Crown où Camilla Parker Bowles invite Diana à déjeuner dans un restaurant au son fabuleux qui ne sert que des entrées et des desserts, et offre une classe de maître sur la façon de déstabiliser la nouvelle fiancée de votre ex.

Une fois que Diana surmonte le choc du peu qu’elle sait de l’homme qu’elle est sur le point d’épouser, elle essaie de sauver un certain contrôle sur la situation en insistant pour qu’elle paie. J’y suis allé – lors d’un horrible week-end de poule où j’ai masqué mes insécurités quant à la présence de la petite amie d’un ex en achetant des rondes de champagne.

C’était plus facile de gérer un découvert qu’avec mes propres émotions.

C’est de là que viennent certains des tabous entourant l’argent. Il y a de l’envie mais aussi le sentiment que ce que vous gagnez est un indicateur de votre réussite dans la vie.

Il y a un précédent dans la culture – pas assez d’argent et vous avez en quelque sorte été dupé, ou c’est de votre faute de l’avoir gaspillé, trop et vous l’avez glané par des moyens infâmes. Et quand avez-vous dit à un ami pour la dernière fois combien vous gagnez?

Il est peu probable que l’écart financier disparaisse de si tôt, nous avons donc besoin d’un changement de culture. J’aurais aimé savoir combien mes amis gagnent, notamment parce que ce serait un baromètre utile pour savoir si je suis battu ou non.

Mais il faut du courage pour être le premier à admettre votre salaire. Je vais commencer ma nouvelle attitude en souhaitant bonne chance à mon amie dans ses mocassins Gucci, et en espérant qu’elle sera généreuse pour mon anniversaire.