La dernière saison de Game of Thrones a laissé plus d’un fan de la série voulant savoir ce qui est arrivé aux sept royaumes et à tous leurs personnages, après cette fin inattendue. Mais il y a de bonnes nouvelles pour ne pas continuer à rater la célèbre chanson Ice and Fire (Ice and Fire). Vous pourrez bientôt découvrir l’histoire de George RR Martin par vous-même dans le nouveau parc à thème Game of Thrones Studio Tour.

Tu sais où? Lorsque tout cela arrive, vous pouvez lui rendre visite en Irlande du Nord, dans les studios Linen Mill de la ville de Banbridge. Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais nous savons déjà quelles sont certaines de ses attractions et quand il pourrait ouvrir.

Vous revivrez les scènes les plus emblématiques de la série et aurez l’occasion d’explorer divers décors de films sur 100 000 mètres carrés. Des costumes seront exposés, tels que les robes étonnantes utilisées par la Mère des Dragons, Cersei, Sansa et Melisandre, entre autres personnages; l’imposante armure portée par Jon Snow, Arya, Jamie Lannister, Tyrion et d’autres; des épées pointues, des bijoux et d’autres accessoires sont inclus. Qui sait, dans l’un de ceux-ci, vous pouvez rejoindre la veillée de nuit.

Les visiteurs pourront également apprendre comment la série a été réalisée grâce à la conception et à l’utilisation de la technologie.

Imaginez pouvoir savourer la fête des vendanges et déguster des plats dans le vrai style des seigneurs de Winterfell. Ce souhait se réalisera car le parc aura un restaurant qui recréera les banquets que vous avez vus au cours des différentes saisons de la série.

La tournée des studios Game of Thrones devrait ouvrir en 2021, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été publiée.

Tous les fans de Games of Thrones attendent avec impatience la date d’ouverture du parc à thème. Pour l’instant, pendant ces vacances, vous pouvez marathoner la série et sentir que l’hiver est proche.