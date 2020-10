L’événement Amazon Prime Day 2020 sera une énorme opportunité pour les acheteurs du monde entier d’obtenir des offres incroyables, et nous avons tous les détails sur le moment où le plus grand événement d’achat avant Thanksgiving aura lieu et ce que vous devez savoir à l’avance. Avec certains articles actuellement déjà en vente, Amazon Prime Day 2020 commence officiellement le mardi 13 octobre et dure jusqu’au mercredi 14 octobre. C’est deux jours entiers d’Amazon qui lance des offres importantes sur toutes sortes d’articles – des jouets à la vidéo consoles de jeux et autres appareils électroniques haut de gamme.

Cela pourrait également être le moment idéal pour faire le plein de cadeaux de Noël, car Amazon proposera des prix bas sur d’innombrables articles. Certaines des premières offres repérées sur Amazon.com à partir du 7 octobre sont les suivantes – mais saisissez-les vite car elles sont prêtes à être utilisées!

Alexa mains libres pour votre voiture avec votre téléphone, au prix de 19,99 $. L’article se vend actuellement à 40 $, mais les membres d’Amazon Prime peuvent retirer 30 $! L’appareil genius se connecte à votre application Alexa sur votre téléphone et lit les haut-parleurs de votre voiture via l’entrée auxiliaire ou la connexion Bluetooth du smartphone. Mieux encore, il comprend un support d’évent pour un accès facile.

La caméra de sécurité intelligente enfichable et compacte pour l’intérieur comprend une vidéo HD 1080, une détection de mouvement, une vision nocturne et fonctionne avec une caméra Alexa-1. Facile à configurer en quelques minutes, les utilisateurs peuvent recevoir des alertes sur leur smartphone chaque fois qu’un mouvement est détecté. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les zones de détection de mouvement afin de voir et de protéger ce qui compte le plus. L’article se vend généralement 34,99 $, mais les abonnés Amazon Prime obtiennent 10 $ de réduction!

L’offre expirant dans 121 heures au moment de la rédaction de cet article, les utilisateurs d’Amazon Prime peuvent s’attendre à économiser 33% avec cet achat chaud, soit 100 $. Au prix de 199 $, l’édition Fire TV rassemble la télévision en direct et le contenu en streaming en un seul endroit. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, et plus encore.

Disponible en deux couleurs distinctes (rouge et bleu foncé), les utilisateurs peuvent économiser 100 $ sur cet article chaud avec un prix soldé de 199,95 $. Cet ensemble d’écouteurs haute performance sans fil à réduction de bruit vous aide à rester conscient de votre environnement tout en ayant une apparence nette et dispose de la puce casque Apple H1 et du Bluetooth de classe 1 pour une portée étendue et moins de décrochage. Il est également compatible avec iOS et Android.

Pour vous faire économiser 100 $, cet élégant gaufrier en acier inoxydable argenté crée deux gaufres belges de 1 pouce en même temps et comprend une tasse à mesurer et un gaufrier. En vente pour 84,99 $, la meilleure partie de ce gaufrier est qu’il est durable et durable grâce à un revêtement antiadhésif pour une libération rapide des aliments et un nettoyage facile.

D’autres accords probables attendus sont les ventes d’articles tels que les produits Apple et les ordinateurs. Mais avec des remises importantes couvrant toutes les catégories connues du royaume du géant du shopping, y compris la technologie, la maison, les gadgets de cuisine et plus encore, les membres Prime peuvent également s’attendre à acheter de la mode avant la saison des vacances avec de gros rabais sur les marques les plus vendues, Calvin Klein, Kenneth Cole, Kate Spade et Lacoste.

Au cours des dernières années, le Prime Day a traditionnellement eu lieu en juillet, mais CNET avait précédemment noté qu’en mai, il avait été signalé qu’il serait déplacé en septembre, en raison de la pandémie COVID-19 en cours. Il a ensuite été annoncé que le Prime Day 2020 d’Amazon aurait lieu en octobre – en particulier les 13 et 14 octobre, qui ont finalement été révélés comme les dates officielles.

“Certaines choses valent la peine d’attendre. Nous sommes ravis d’annoncer que Prime Day est de retour juste à temps pour la période des fêtes”, a déclaré Amazon dans un communiqué de presse de septembre, ajoutant que les clients bénéficieraient “de réductions incroyables et de réductions importantes sur plus d’un million d’offres dans toutes les catégories. “

La société a également ajouté que l’objectif important du Prime Day 2020 sera de soutenir les petites entreprises. «Cette année, nous transformons Prime Day en un événement pour célébrer les petites entreprises et les aider à continuer de croître», a déclaré la société. «Nous introduisons quelques nouvelles fonctionnalités pour permettre aux clients d’acheter plus facilement des articles auprès de petites entreprises le premier jour, et une excellente promotion pour les aider à économiser de l’argent lorsqu’ils soutiennent certaines petites entreprises.» Amazon a expliqué: “Notre partenariat avec les petites entreprises est gagnant-gagnant.”

