Netflix a surpris ses abonnés avec le sortie anticipée de la première saison de Cobra Kai. Bien que prévu pour le 8 janvier, la plate-forme a présenté les nouveaux épisodes le premier jour. De l’action, du karaté et beaucoup de nostalgie nous avons déballé peu de temps après l’ouverture de cette 2021.

Avec tous les hauts et les bas que cette série dérivée de la franchise Karate Kid peut avoir, son succès est indéniable. Pour cette raison, on se demande bientôt s’il y aura une quatrième saison de Cobra Kai. La bonne nouvelle est que, en effet, Il est confirmé et, en plus, il est déjà en cours d’élaboration.

Cobra Kai et sa quatrième saison

Pour tous ceux qui ont déjà regardé la troisième saison de Cobra Kai, il ne sera pas étrange que la série ait une suite. Cependant, dans le monde du divertissement, ce n’est pas une garantie complète. Pour tous les fans de cette série, ce sera un soulagement de savoir que la quatrième saison de Cobra Kai a été confirmée par les producteurs eux-mêmes.

Un autre point est que John Hurwitz, producteur exécutif de la série, a déclaré que le scénario est terminé et ce tournage commencera ce mois-ci.

Les limites de Cobra Kai ont été étendues au-delà de ce qui avait été imaginé par YouTube, une plateforme qui a lancé en 2018 cette série dans le cadre de ses productions originales. Les producteurs ont également déclaré qu’ils avaient beaucoup de matériel avec lequel travailler. Ceci d’une part est attrayant, même si d’autre part, il est complexe de ramener une franchise des années 80, de maintenir la qualité et de bien s’en sortir.

Quand aura lieu la quatrième saison de ‘Cobra Kai’?

Hurwitz a également déclaré que le tournage de la quatrième saison de Cobra Kai aurait lieu en janvier 2021 et que la première serait prévue cette année. Cependant, il a également averti qu’ils ne perdent pas de vue la pandémie et les ravages qu’elle peut causer (et a causé) aux productions:

Le COVID-19 a mis un frein aux plans de tout le monde pour le moment précis où la production commencera », a-t-il déclaré dans l’interview. Nous allons simplement garder la tête basse et nous assurer que l’histoire a du sens, que les scripts sont solides, et nous nous alignerons pour que dès que tout semble bon, nous pourrons commencer. “

L’héritage d’une franchise inoubliable

Nous vous recommandons de ne pas continuer à lire ce qui suit si vous n’avez pas vu la troisième saison de Cobra Kai.

Pour ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 80, Karate Kit est un titre attachant. Il a fallu voir l’essor du karaté dans l’imaginaire collectif et l’ouverture de dojos partout dans notre ville. Sans aucun doute, il ne devrait pas être facile de revenir dans une franchise comme celle-là et de lui donner une nouvelle énergie. De plus, savoir gérer la dose parfaite de nostalgie et s’adapter à de nouveaux récits. Cobra Kai l’a fait, en particulier lors de ses deux premières saisons.

Qui sait si à cause de son incursion dans Netflix – après que YouTube a abandonné sa série originale – mais la vérité est que dans sa troisième saison, Cobra Kai s’est davantage concentré sur l’utilisation de la pure nostalgie. Cela n’a pas seulement fait revenir Daniel LaRusso à Okinawa. Au contraire, deux des personnages de Karate Kid II reviendront à l’écran: Chozen Toguchi et Kumiko, interprétés respectivement par Yuji Okumoto et Tamlyn Tomita.

Aussi, comme nous le savons, Ali (Elisabeth Shue) est apparu. Ce personnage surprend le fandom, bien que son incursion soit plus perceptible comme un prétexte à la nostalgie et un chapitre qui explore Johnny lui-même dans l’un de ses hauts et ses bas. Un autre point que nous avons pu voir dans le troisième opus de Cobra Kai est l’histoire de John Kreese (Martin Kove). Un fil qui arrondit ce personnage mythique et montre ce que les producteurs veulent faire de cette série.

L’avenir de Cobra Kai semble prometteur et vaste. Du moins, c’est ce que les producteurs et Netflix prévoient.

Les trois saisons de Cobra Kai sont maintenant disponibles sur Netflix.

L’article Quand la quatrième saison de ‘Cobra Kai’ sera-t-elle diffusée sur Netflix? Il a été publié dans Explica.co.