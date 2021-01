La fin de la saison 2 de The Mandalorian semble avoir clos l’intrigue de la série Disney +. Cependant, la société a déjà confirmé qu’il y aurait un autre épisode, laissant dans l’air le rôle que le personnage de Pedro Pascal aura dans les saisons à venir. En attendant de nouveaux détails sur l’intrigue, Jon Favreau a donné quelques indices sur la date de sortie possible des nouveaux épisodes.

Dans une interview avec Good Morning America, le producteur a avancé le calendrier de tournage des prochains projets Star Wars. Le livre de Boba Fett sortira en décembre 2021 et après la première, l’équipe commencera le tournage de la saison 3 de The Mandalorian, “de retour avec le personnage principal que nous connaissons et aimons”.

Bien que le créateur n’ait pas révélé de date exacte, tout indique que les nouveaux chapitres n’arriveront qu’en 2022. Favreau a également ajouté que Dave Filoni travaille actuellement sur Ahsoka, une série basée sur le personnage de The Clone Wars.

Les responsables de la franchise ont tenu à préciser que, contrairement à ce que suggéraient les rumeurs, Le livre de Boba ne sera pas la troisième saison de The Mandalorian, mais qu’il s’agira d’une production indépendante.

En plus des titres susmentionnés, le service de diffusion en continu présentera également une série axée sur Obi-Wan Kenobi; une production mettant en vedette Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor et de la fiction Rangers of the New Republic. Les deux premières saisons de The Mandalorian sont disponibles en intégralité sur Disney +.

Source: Cependant