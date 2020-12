Le programme devait expirer à la fin du mois de mars, mais l’extension suggère que le gouvernement pense que l’économie aura encore du mal à faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus.

Initialement annoncé le 23 mars, le programme de congés payés verse 80% du salaire des employés jusqu’à 2500 £ par mois pour éviter qu’ils ne soient licenciés pendant la crise du coronavirus.

Lorsque le système a ouvert à 8 heures du matin le lundi 20 avril, cette année, HM Revenue & Customs (HMRC) a déclaré que des réclamations couvrant 67 000 employés avaient été faites dans les 30 premières minutes de l’ouverture du portail.

Les chiffres officiels ont montré jeudi que 46,4 milliards de livres sterling de congés payés dans le cadre du programme de rétention des emplois contre le coronavirus avaient été réclamés pour 9,9 millions d’emplois dans 1,2 million d’entreprises depuis son lancement en avril.

Ici, nous examinons de plus près les droits des salariés et la manière dont le régime peut prendre fin.

(Des millions d’entreprises sont fermées à travers le pays alors que le verrouillage se poursuit / PA)

Qu’est-ce que la permission?

Si une entreprise est incapable de fonctionner ou qu’elle n’a pas de travail pour le personnel pendant la pandémie, les travailleurs peuvent être mis «en congé», ce qui signifie qu’ils sont maintenus sur la liste de paie et non licenciés.

Les employeurs confrontés à des difficultés peuvent accéder à une aide via le programme de maintien de l’emploi contre le coronavirus pour continuer à payer 80% des salaires du personnel, éviter les licenciements et continuer à payer le personnel.

Dans le cadre du régime gouvernemental, les travailleurs recevront 80 pour cent de leur salaire, jusqu’à 2 500 livres par mois, et continueront de payer des impôts sur leurs revenus.

Les employeurs peuvent accepter de payer les 20 pour cent supplémentaires, mais ne sont pas obligés de le faire.

Il est important de noter que vous et votre employeur devez accepter de vous mettre en congé et que votre employeur doit confirmer par écrit que vous êtes en congé pour être admissible.

Quand le programme de congés du gouvernement prendra-t-il fin?

(Une femme portant un masque marche dans une rue vide de Camden pendant le verrouillage du coronavirus / PA)

Le programme de maintien de l’emploi contre les coronavirus se poursuivra jusqu’à la fin avril.

Dans le cadre du régime de congé, le gouvernement continuera de payer 80% du salaire des employés pour les heures non travaillées jusqu’à la fin avril.

Les employeurs ne seront tenus de payer que les salaires, les cotisations d’assurance nationale (NICS) et les pensions pour les heures travaillées; et NICS et pensions pour les heures non travaillées.

M. Sunak a également prolongé les programmes de prêts du gouvernement jusqu’à la fin du mois de mars pour aider à soutenir les entreprises.

Le chancelier a déclaré: «Notre ensemble de soutien aux entreprises et aux travailleurs continue d’être l’un des plus généreux et des plus efficaces au monde – en aidant notre économie à se redresser et en protégeant les moyens de subsistance à travers le pays.

«Nous savons que les entreprises privilégient la certitude, il est donc juste que nous leur permettions de planifier à l’avance quel que soit le chemin emprunté par le virus, c’est pourquoi nous apportons certitude et clarté en étendant ce soutien, ainsi qu’en mettant en œuvre notre plan. pour les emplois. »

M. Sunak a également annoncé que le prochain budget serait le 3 mars 2021.