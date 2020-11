UNE

sommes-nous sur le point de voir le vent tourner contre les populistes? À moins que les sondages ne soient encore plus spectaculairement faux que la dernière fois, Donald Trump rejoindra une très courte liste de présidents qui ne seront pas réélus – et Joe Biden deviendra bientôt le plus âgé et l’un des candidats les moins excitants. la maison Blanche. «Boring», «safe» et «experience» seront de retour. Le nationalisme erratique sera éliminé. Ou du moins c’est ainsi que le monde le verra.

Ici en Grande-Bretagne, la semaine dernière a également vu un retour vers le courant dominant. Jeremy Corbyn, l’extrémiste marxiste qui a pris une chanson à Glastonbury pour une opposition crédible, a été suspendu du Parti travailliste. Il aurait dû être expulsé pour l’avoir conduit non seulement dans le désert, mais profondément dans le marais nocif de l’antisémitisme. C’est aussi la semaine où le gouvernement britannique a été humilié par son expertise. L’une des raisons pour lesquelles Boris Johnson et ses collègues ont retenu un si haut degré de soutien public pendant si longtemps pendant cette crise Covid est que les gens ne sont pas stupides. Ils ont vu le travail difficile que doivent accomplir les ministres, en équilibrant la santé des gens avec leur liberté et leurs moyens d’existence.

Chaque famille sait, d’après ses propres arguments autour de la table de la cuisine, qu’il y a beaucoup d’opinions et seulement des réponses difficiles. Prenons un exemple: en août, le programme Eat Out to Help Out a été considéré comme une bouée de sauvetage pour les restaurants désespérés; aujourd’hui, il est qualifié de preneur de vie en raison de l’augmentation des cas de coronavirus qu’il aurait causé. Au cours de la première vague, le gouvernement – après un court délai mortel – avait un plan clair. Il fonderait son approche sur les meilleurs avis scientifiques. Il a poursuivi deux politiques simples. Premièrement, le pays entrerait en lock-out pour protéger le NHS. Deuxièmement, il y aurait un régime de congés qui maintiendrait les gens dans leur emploi.

Au fil des mois, les cas de Covid ont chuté de façon spectaculaire et le pays et le parti conservateur se sont agités. À l’intérieur et à l’extérieur du Cabinet, la pression s’est accrue pour s’ouvrir, pour laisser les écoles rentrer, pour permettre des vacances à l’étranger et pour relancer l’économie. Dans le même temps, le Trésor voulait à juste titre commencer à sevrer des millions d’employés du programme de congé. J’ai pleinement soutenu cette approche.

Mais on a largement fait valoir ici et ailleurs que cela devait être accompagné d’une troisième partie du plan. Nous devions développer un système dans lequel toute personne qui avait besoin d’un test pouvait en obtenir un – et les personnes testées positives isolées.

Chaque ancien Premier ministre bar a écrit en privé au titulaire actuel pour l’exhorter à trier test et traçage

Ce n’est pas avec le recul. Chaque ex-Premier ministre barré a écrit en privé au titulaire actuel avant l’été pour lui demander instamment que cela se produise. Ce n’était pas non plus une tâche impossible. Ayant travaillé à Downing Street, je ne sous-estime pas à quel point il est difficile de créer à partir de zéro un tout nouveau service public en quelques mois. Les responsables de la santé et les entrepreneurs ont accompli un travail héroïque. Ils ont atteint l’objectif de 500 000 tests par jour. Mais franchement – avec suffisamment d’efforts et de ressources – tout ce qu’un gouvernement peut faire 500 000 fois par jour, il peut le faire cinq millions de fois par jour. Pourtant, ce n’est que cette semaine que l’on a le sentiment que tout l’appareil de l’État est en train de soutenir cette tâche. Ce n’est que maintenant que l’armée est déployée, ce que cette colonne et ce journal réclamaient il y a deux mois. Au lieu de cela, les ministres ont été distraits en se disputant avec les maires locaux pour des sommes dérisoires. D’énormes ressources au centre du gouvernement ont été consacrées à l’absurdité de la planification sans accord du Brexit – et le sont toujours.

Keir Starmer n’était pas un génie pour repérer qu’un autre verrouillage national était inévitable; il était juste assez intelligent pour le demander en premier. À quoi diable Downing Street pensait-il quand ils ont démenti une politique qu’ils allaient probablement devoir adopter? Je pensais que la science des données et la théorie des jeux étaient censées être leur truc. Cela a créé le soupçon que la gestion des sceptiques conservateurs était une trop grande priorité – et je sais, d’après ma propre expérience en 2016, quelle erreur cela peut être.

Un mauvais mois pour un premier ministre ne signifie pas la fin. Les tests de masse de Liverpool sont le signe qu’un nouveau plan émerge. Contrairement aux États-Unis, il nous reste des années avant d’aller aux urnes, Boris Johnson peut être formidable et le Parti travailliste a toujours sa montagne de problèmes. Mais il y a un changement dans le temps. Le public commence à juger cette génération de politiciens par leurs résultats plutôt que par leurs promesses populistes. Ils attendent un travail acharné, l’application de la science et un gouvernement efficace. Car, comme le dit à juste titre le cliché, c’est quand la marée descend que ceux qui ont nagé nus sont vraiment exposés.